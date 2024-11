Desemprego entre jovens no TO alcança o dobro da média geral

Por Redação

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, na última sexta-feira (22), os dados da pesquisa nacional por amostra de domicílios (PNAD) contínua para o terceiro trimestre de 2024. O levantamento traz um panorama atualizado do mercado de trabalho e renda no país. O Núcleo Aplicado de Estudos e Pesquisas Econômico-Sociais (NAEPE), trabalha com a temática em nível local. De acordo com a NAEPE , o estudo do IBGE revelou que, no Tocantins, a taxa de desocupação geral é de 5%. No entanto, o número preocupante quando analisado entre os jovens de 16 a 24 anos, cuja taxa é mais que o dobro, atingiu 10,3%.

Sobre a renda, os dados gerais mostram que no estado, o rendimento médio cresceu 0,96% no trimestre, passando de R$ 2.751,50 para R$ 2.777,87, um aumento inferior ao índice nacional, que foi de 1, 08%. Nesse sentido, o Tocantins possui o terceiro maior rendimento da região Norte, atrás apenas de Rondônia e Amapá.

Já a taxa de desocupação geral no estado, que foi de 5%, apresentou uma redução leve em relação ao mesmo período do ano passado, quando era de 5,35%. O desempenho acompanha a tendência nacional, que registrou queda de 7,68% para 6,4%.

Preocupação com a juventude

Para o coordenador do estudo junto à NAEPE , o economista Adriano Paixão, os dados reforçam uma preocupação com a geração mais jovem: “enquanto a taxa de desocupação geral é de 5%, quando olhamos apenas para os jovens de 16 a 24 anos, o número salta para 10,3%. Isso significa que os jovens enfrentam desafios bem maiores no mercado de trabalho, algo que exige políticas públicas direcionadas para inserção e qualificação dessa faixa etária”, observa.

Comparativo com o Brasil

A economista destaca que, embora o Tocantins siga a tendência nacional de queda na desocupação, o desafio entre os jovens reflete uma preocupação que se estende a outros estados. Ele frisou a importância de continuar promovendo ações de desenvolvimento econômico, que já posicionaram o estado como destaque na região Norte, mas que ainda têm espaço para melhorias, principalmente no acesso de jovens ao mercado de trabalho.

Avanços e desafios

Para o diretor-geral da NAEPE , o economista Autenir Carvalho, os números divulgados pela PNAD Contínua reforçam que o Tocantins tem acompanhado o crescimento econômico nacional, com indicadores como o aumento da renda média e a redução da desocupação geral. “No entanto, o cenário para os jovens evidencia um desafio crítico para as políticas públicas locais”, conclui.