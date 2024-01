Do Tocantins para o Brasil: Farm Day promove leilão de reprodutores nelore com transmissão ao vivo

Por Redação

A segunda edição da Farm Day, que acontecerá em Cariri no Tocantins, terá na tarde do seu último dia, 03 de fevereiro, o Leilão de Reprodutores Nelore P.O. padrão e mocho. O evento será transmitido pelo aplicativo EBLweb.

Daniel Gaia, um dos organizadores do evento, conta que serão ofertados, exclusivamente, animais de alta qualidade. “Serão leiloados reprodutores puros de origem, com descendência de linhagens registradas no Programa de Melhoramento Genético de Zebuínos, o PMGZ”, explicou.

Ao todo, o leilão oferecerá 80 reprodutores Nelore P.O. padrão e mocho.

Os animais serão filmados na Fazenda Trindade, na zona rural em Cariri. Eles se destacam por sua musculatura bem desenvolvida, sua pelagem vermelha.

“Entre os animais a serem leiloados, a diferença está no chifre. O padrão, tem o chifre curto e o mocho, não possui”, comentou Daniel Gaia.

Reconhecidos no mercado agropecuário como animais de alta qualidade, o Nelore P.O. é enaltecido por ser mais produtivo, fértil e resistente que outros animais. Além disso, tem contribuído ao longo dos anos com a melhoria da qualidade da carne bovina brasileira.

No Tocantins, a produção dessa raça tem crescido e o Estado ocupa hoje a 11ª posição do Ranking de produtores Nelore P.O. padrão e mocho da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ). Em 2023 foram produzidos 250 mil animais dessa raça, representando cerca de 2,5% da produção nacional.

Vantagens do Leilão

Organizado pela Estância Bahia Leilões com a parceria da DG Assessoria e Pecuária, o evento oferece segurança e melhores condições de pagamento, que também são facilitadas com parcelamento em até 30 parcelas. Além disso, todos os animais possuem registros definitivos avaliados pelo PMGZ e com exame andrológico positivo. E o frete é gratuito para todo o Tocantins e facilitado para os demais estados brasileiros.

Os interessados podem obter outras informações pelo telefone (63) 99227-2682. Já os cadastros e lances devem ser feitos pelo telefone (63) 2121-6700.

Sobre o Nelore P.O padrão e mocho

O gado Nelore P.O. padrão e mocho são animais que produzem mais carne e leite. Sua carne é mais macia e seu custo de produção é menor já que requer menos cuidados e tratamentos. É por isso, que a raça se tornou uma excelente opção para criadores.

Sobre a Fazendão Agronegócios

Empresa promotora da 2ª Farm Day e genuinamente tocantinense, a Fazendão Agronegócios tem 20 anos de história no mercado. A empresa foi reconhecida, no final de 2023, como uma das 100 maiores do Agro pela Revista Forbes do Brasil e gera mais de 700 empregos diretos no Estado.