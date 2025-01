Doces Gourmet conquistam espaço no Tocantins: Crescimento das Pequenas Empresas impulsiona o setor

Estado contabiliza 649 empresas voltadas à produção ou venda de produtos de padaria

Por Redação

O que antes era considerado luxo ou produto inacessível está se tornando uma tendência que ganha fôlego no Tocantins. As confeitarias, lojas de bolos e docerias gourmet conquistam espaço no mercado, transformando receitas tradicionais em experiências sofisticadas. Dados do Sebrae Tocantins confirmam a ascensão do setor e destacam a força dos pequenos negócios nessa evolução.

Atualmente, o Estado contabiliza 649 empresas voltadas à produção ou venda de produtos de padaria. Dessas, 647 (99,69%) são Pequenos Negócios, como Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP). Nos últimos dez anos, esse segmento praticamente dobrou, com uma média de 33 novos CNPJs por ano, mostrando o dinamismo e a relevância desse nicho para a economia local.

Uma informação que chama atenção é o protagonismo feminino no setor. Entre os 662 sócios dessas empresas, 80,1% são mulheres. Esse dado, além de refletir o talento das empreendedoras, também aponta para um mercado em que criatividade, sensibilidade e inovação são diferenciais no universo empreendedor.

Na visão de Amaggeldo Barbosa, gerente do Sebrae, o que faz essas pequenas empresas se destacarem é o foco na produção artesanal. Conforme o gestor, diferente da indústria de larga escala, esses produtos têm como marca registrada o sabor autêntico e menos industrializado. “Ingredientes de alta qualidade e o cuidado no preparo são a receita para conquistar um público que valoriza experiências gastronômicas únicas”, aposta.

“Os clientes buscam cada vez mais produtos que tenham um toque especial e sejam diferentes do comum”, afirma Rosanne Moré, proprietária de uma passaria em Palmas. Segundo ela, bolos decorados, doces finos e sobremesas personalizadas estão entre os mais pedidos. “As pessoas valorizam o cuidado no preparo e o uso de ingredientes de qualidade. Isso tem sido essencial para fidelizar os clientes e, claro, garantir um bom retorno financeiro”, destaca a empresária.

Desafios e oportunidades para o Futuro