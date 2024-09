É do Tocantins: Monte Sião Haras realiza uma das maiores aquisições de Quarto de Milha do mundo e adquire o famoso garanhão americano

Para a compra, a sócia e proprietária, Dalide Correa, foi até a cidade do Texas, nos Estados Unidos, a fim de conhecer os melhores animais.

* Por: Jornalista Mychelle Tauane

O Grupo Monte Sião, do Tocantins, anunciou na manhã desta sexta-feira, 13, diretamente do Texas, nos Estados Unidos, a aquisição de um dos melhores garanhões do mundo, o sangue azul, Hell Sixty Six (INFERNO 66), gerado pelo campeão Gunnatrashya e pela produtora líder de todos os tempos da NRHA, Snip O Gun, que acumula ganhos de mais de U$ 1 milhão por descendentes. A compra representa, no momento, uma das maiores comercializações já realizadas na história do Quarto de Milha. Sixty Six é o Alazão mais jovem a alcançar a marca de U$ 2 e 3 milhões de dólares em produção nos Estados Unidos, atualmente, inferno 66, produz quase U$ 4 milhões, ou seja, o animal é responsável por mais de R$ 22 milhões de reais no exterior.

O garanhão americano, além de ser um atleta com habilidades físicas excepcionais, também tem um temperamento extremamente suave e equilibrado que transmite para seus descendentes. As características do animal são passadas a cada geração independentemente se são potros ou potras, ou seja, de acordo com especialistas, inferno 66 tem alta probabilidade em combinar com qualquer tipo de égua reprodutora.

O sangue azul, de pelagem alazão, que é destaque mundial, está entre as melhores genéticas do mundo e possui diversos filhos com grandes destaques, como o campeão do NRHA L4 Open Futurity e produtor de U$ 277 mil, Inferno Thirty Five; Winding Inferno, produtor de U$ 218 mil; Surprizing Sixty Six, campeã do NRHA L4 e L3 Non-Pro Futurities; FS Inferno; Gangsta Sixty Six, dentre outros.

Para a compra do animal, a socia e proprietária do Grupo Monte Sião, Dalide Côrrea, foi até a cidade do Texas, nos Estados Unidos, com vistas a conhecer os melhores animais da atualidade. Na ocasião, Dalide expressou a sua alegria pelo avanço no Haras Monte Sião. “Desde que saímos do Brasil a emoção tomou conta de toda a nossa equipe. O nosso haras foi algo enviado por Deus e vemos isso diariamente por meio de todos os sinais enviados. O sentimento hoje é de nostalgia, alegria e muita gratidão a Deus por nos dar a oportunidade de realizar algo tão grandioso. Toda honra e toda gloria seja dada a Deus por esse avanço no Haras Monte Sião”, emocionada, pontuou Dalide Corrêa.