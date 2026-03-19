Brasil mantém segunda maior taxa de juros reais do mundo após corte de 0,25 ponto na Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central reduziu a taxa básica de juros nesta quarta-feira (18). Apesar do recuo, o Brasil permanece na segunda posição global de juros reais — índice que desconta a inflação projetada. Com uma taxa de 9,51%, o país fica atrás apenas da Turquia, que lidera o levantamento mundial com 10,38%, conforme dados do Ranking Mundial de Juros Reais.

Por Redação

A decisão estabeleceu um corte de 0,25 ponto percentual, fixando a Selic em 14,75% ao ano. Este é o primeiro ajuste para baixo desde maio de 2024, quando a taxa havia subido de 10,75% para 10,5%. A medida confirmou a expectativa majoritária do mercado, que previa uma postura conservadora da autoridade monetária devido à instabilidade no cenário externo.

Impacto do Cenário Internacional

A cautela do Banco Central reflete o aumento das tensões no Oriente Médio, envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. O principal ponto de pressão econômica é o bloqueio do tráfego marítimo no Estreito de Ormuz pela Guarda Revolucionária Iraniana. A rota é vital para a economia global, sendo responsável pelo escoamento de aproximadamente 20% do petróleo mundial.

Essa instabilidade interrompeu uma tendência de otimismo que perdurava há meses. Até o início desta semana, o Boletim Focus registrava 23 semanas consecutivas de projeções para um corte mais acentuado, de 0,5 ponto percentual. No entanto, o relatório publicado na última segunda-feira (16) já indicava que os investidores revisaram as expectativas para o ajuste moderado de 0,25 ponto, agora concretizado.

Próximos Passos

O Copom volta a se reunir nos dias 28 e 29 de abril. O encontro servirá para reavaliar o patamar da Selic e os possíveis impactos dos desdobramentos da crise internacional sobre a inflação e a atividade econômica nacional.

Ranking Global: Maiores Taxas de Juros Reais