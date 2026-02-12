Tesouro Nacional mantém Tocantins com nota Capag B+ e confirma boa saúde fiscal do Estado

Por Redação

O Governo do Tocantins manteve a classificação B+ na Capacidade de Pagamento (Capag), de acordo com avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN). O resultado consta no Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2025, divulgado na quarta-feira, 11, com dados referentes ao ano-base de 2024, e indica situação fiscal considerada saudável e boa capacidade de pagamento do Estado.

A Capag é o indicador utilizado pelo Tesouro Nacional para medir a condição fiscal de estados e municípios, especialmente a capacidade de honrar compromissos financeiros e contratar operações de crédito com garantia da União. A nota B+ significa que o Tocantins apresenta equilíbrio fiscal satisfatório e está habilitado a acessar financiamentos, desde que observados os critérios federais.

Segundo o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, o resultado está relacionado ao controle das contas públicas e ao planejamento fiscal. Para ele, a manutenção da nota contribui para a viabilidade de investimentos em áreas prioritárias, por meio de operações de crédito com garantia da União.

Indicadores avaliados

A classificação leva em conta três indicadores da metodologia da Capag:

– Endividamento – relação entre a Dívida Consolidada e a Receita Corrente Líquida (RCL). No Tocantins, o indicador permaneceu dentro dos limites legais, o que aponta aderência às regras de responsabilidade fiscal.

– Poupança Corrente – mede a capacidade de geração de recursos próprios após o pagamento das despesas correntes. O desempenho do Estado se manteve compatível com a nota obtida.

– Liquidez – verifica a disponibilidade de caixa para cumprimento de obrigações financeiras de curto prazo, indicando condições para o pagamento em dia.

O secretário de Estado da Fazenda, Donizeth Silva, afirma que a manutenção da Capag B+ também está associada à organização das contas e à observância dos critérios de endividamento, poupança corrente e liquidez. Ele destaca que o resultado dá suporte ao planejamento de novos investimentos, dentro dos limites fiscais estabelecidos.

O sinal “+” na classificação está ligado à qualidade das informações contábeis e fiscais prestadas pelo Estado, conforme critérios da STN, e indica regularidade e transparência na divulgação dos dados financeiros do Tocantins.