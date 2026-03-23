Tocantins registra o segundo maior crescimento econômico do Brasil nos últimos 30 anos

PIB do estado cresceu 593,8% entre 1995 e 2025, impulsionado pelo agronegócio, expansão logística e aumento das exportações





Por Redação

O Tocantins se consolidou como uma das economias que mais cresceram no Brasil nas últimas três décadas. O levantamento do estudo Uma análise histórica regional do crescimento econômico real nos estados brasileiros – 1995–2025, elaborado pela plataforma Brasil em Mapas com base em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que o estado registrou crescimento real de 593,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no período, o segundo maior avanço entre todas as unidades da federação.

Esse desempenho coloca o Tocantins entre os protagonistas da reconfiguração econômica brasileira nas últimas décadas. A expansão das fronteiras agrícolas e a interiorização do crescimento econômico impulsionaram esse processo, principalmente nas Regiões Norte e Centro-Oeste.

No mesmo período, o PIB nominal do Tocantins passou de R$ 1,84 bilhão em 1995 para R$ 75,25 bilhões em 2025, evidenciando a transformação da economia tocantinense. O governador Wanderlei Barbosa ressalta que o resultado é reflexo de políticas voltadas ao fortalecimento da produção e à atração de investimentos. “O Tocantins tem trabalhado para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento e ampliar as oportunidades de crescimento em todas as regiões do estado”, pontua.

Para o secretário do Planejamento e Orçamento do Tocantins, Mauricio Parizotto, a expectativa é que esse cenário seja ainda mais positivo. Segundo análises feitas pelo sistema de contas trimestrais da pasta, a estimativa é de que o PIB de 2025 alcance R$ 80,9 bilhões. “Acompanhamos esse desempenho de forma permanente, analisando indicadores e projetando cenários a partir do sistema de contas trimestrais do estado. Esse monitoramento nos permite avaliar tendências e orientar o planejamento das políticas públicas. Pelas estimativas mais recentes, há espaço para um resultado ainda mais positivo, com o PIB estadual podendo alcançar cerca de R$ 80,9 bilhões em 2025”, afirma Parizzoto.

Infraestrutura logística amplia competitividade

A ampliação da infraestrutura de transporte e logística impulsionou diretamente o crescimento econômico do Tocantins. O estado passou a integrar importantes corredores logísticos nacionais, facilitando o escoamento da produção agrícola e reduzindo custos de transporte. Entre as obras estruturantes que contribuíram para essa transformação está a Ferrovia Norte-Sul, que conecta o interior do Brasil aos portos do Norte, Nordeste e Sudeste e fortaleceu polos logísticos no estado, ampliando a competitividade da produção regional.

Outro eixo fundamental é a rodovia BR-153 (Belém-Brasília), que atravessa o Tocantins de norte a sul e funciona como principal via para o transporte de grãos, carnes e insumos agrícolas. A rodovia BR-010 também desempenha papel estratégico ao ampliar a ligação do estado com o Maranhão e com os portos do Arco Norte, facilitando o acesso às rotas de exportação.

A Plataforma Multimodal de Porto Nacional reforça essa integração logística ao conectar ferrovia e rodovias, ampliando a capacidade de armazenamento e distribuição de cargas agrícolas, especialmente soja e milho. Essas estruturas contribuíram para reduzir custos logísticos, aumentar a eficiência do transporte e fortalecer a competitividade da produção tocantinense nos mercados nacional e internacional.

Além disso, a infraestrutura ferroviária também tem impulsionado a instalação de novos empreendimentos no estado, como no Terminal Ferroviário Integrador de Palmeirante, que abriga indústrias como a Mosaic, voltada à produção de fertilizantes, e a Ultracargo, especializada em armazenagem de combustíveis. Outro destaque é o Terminal de Transbordo Ferroviário de Gurupi, utilizado pela Fazendão Agronegócio para o armazenamento e escoamento de grãos.

Agronegócio lidera expansão da economia

O estado integra a região conhecida como Matopiba, considerada hoje a principal fronteira agrícola em expansão no Brasil. A região reúne áreas do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.

A produção agrícola cresceu de forma acelerada nas últimas décadas, impulsionada pela mecanização, pelo uso intensivo de tecnologia e pela expansão da área cultivada.

Na safra 2024/2025, a produção de grãos do Tocantins alcançou cerca de 9,46 milhões de toneladas, segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A soja respondeu por aproximadamente 62% desse volume, com cerca de 5,8 milhões de toneladas colhidas, se consolidando como o principal produto agrícola do estado.

Além da produção agrícola, a economia estadual registrou crescimento da agroindústria, do comércio regional e dos serviços ligados à cadeia produtiva do agronegócio.

Exportações ampliam presença internacional do estado

O crescimento da produção também ampliou a presença do Tocantins no comércio exterior. Em 2025, o estado registrou US$ 3 bilhões em exportações, resultado que representa um crescimento de 21,7% em relação ao ano anterior. O desempenho reforça a inserção internacional da economia tocantinense e consolida o estado como exportador líquido, com uma pauta concentrada principalmente em commodities agrícolas e minerais.

Entre os principais produtos exportados estão a soja, responsável por US$ 1,6 bilhão em vendas externas; a carne bovina, com US$ 643 milhões; e o ouro, que somou US$ 197 milhões.

A China lidera como principal destino das exportações tocantinenses, concentrando mais da metade das compras, seguida por países da Ásia e da Europa. Nesse cenário, o município de Porto Nacional se destaca como um dos principais polos exportadores do estado, respondendo por cerca de 18% de todas as exportações do Tocantins.

Planejamento econômico orienta crescimento

O governador Wanderlei Barbosa destaca que o crescimento econômico do Tocantins é resultado do trabalho conjunto entre o governo, o setor produtivo e a sociedade. “O estado tem se consolidado entre as unidades da federação que mais crescem no país, reflexo de políticas voltadas ao fortalecimento da produção, à atração de investimentos e à criação de um ambiente favorável ao desenvolvimento. O Tocantins ocupa posição de destaque entre os estados que mais crescem no Brasil. Esse resultado mostra que estamos no caminho certo ao fortalecer a produção, ampliar investimentos e garantir um ambiente favorável ao desenvolvimento”, afirma.

O governador também ressalta que a gestão estadual seguirá investindo em infraestrutura, inovação e industrialização, com o objetivo de ampliar a competitividade da economia e agregar valor à produção local.

Indicadores econômicos do Tocantins

Entre 1995 e 2025, o estado registrou crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 593,8%, o segundo maior do Brasil. Nesse período, o PIB estadual passou de R$ 1,84 bilhão, em 1995, para R$ 75,25 bilhões em 2025.

No comércio exterior, o Tocantins alcançou, em 2025, um total de US$ 3 bilhões em exportações, com crescimento anual de 21,7%. A pauta exportadora é composta principalmente por soja, carne bovina e ouro.

No setor agropecuário, a safra de grãos chegou a 9,4 milhões de toneladas, com destaque para a produção de soja, que atingiu 5,8 milhões de toneladas. As exportações têm como principais destinos a China e outros países da Ásia.