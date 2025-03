Eduardo Fortes acompanha com lideranças rurais demandas do setor agropecuário e reforça diálogo com o governo

Deputado destaca trabalho em conjunto com o Executivo e debate com lideranças rurais a regularização do CAR, o Código Florestal Estadual e a revisão das APAs. Estamos trabalhando na legislação para que os produtores tenham cada vez mais segurança para investir”, afirmou o deputado.

O deputado estadual Eduardo Fortes, presidente da Comissão de Desenvolvimento Rural da Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto), reuniu-se nesta quarta-feira, 12, com representantes do setor agropecuário para reforçar o diálogo com o governo do estado e garantir avanços em questões fundamentais para os produtores, como a segurança jurídica em temas ambientais.

Entre os temas discutidos em reunião com a presença de Oswaldo Stival, presidente do Sindicarnes e Fundeagro; João Victor Stival, presidente do Sindicato Rural de Gurupi; e Paulo Carneiro, presidente da FAET/Senar, a regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR), a regulamentação do Código Florestal Estadual e a revisão das Áreas de Proteção Ambiental (APAs).

A análise dos cadastros ambientais é uma das preocupações do setor. Fortes explicou que o governo já adotou medidas para acelerar esse processo, como a aquisição de novos softwares, e vem trabalhando para atender a demanda dentro dos prazos estabelecidos. “Estou acompanhado essa evolução e sei da importância desse avanço para dar mais segurança jurídica aos produtores”, disse.

“A nossa atuação tem sido no sentido de construir soluções em conjunto, garantindo que o setor agropecuário continue crescendo de forma sustentável e segura. O governo e o legislativo tem demonstrado compromisso com essas questões. Estamos trabalhando na legislação para que os produtores tenham cada vez mais segurança para investir”, afirmou o deputado.

Outro ponto debatido é a regulamentação do Código Florestal Estadual, com normas que se adaptem à realidade do Tocantins. A revisão das APAs, como a do Cantão, também foi pauta do encontro. “Os produtores estão buscando um equilíbrio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico do estado. O Naturatins tem tratado do tema com atenção, já tivemos várias reuniões e tenho certeza que vamos encontrar soluções que contemplem todas as partes envolvidas”, finalizou