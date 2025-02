Eduardo Fortes assume presidência da Comissão de Desenvolvimento Rural da Aleto

Deputado assumiu o compromisso de fortalecer o agronegócio e ampliar o debate sobre a pauta agrária no Tocantins

por Redação

Na noite desta terça-feira, 25, a Assembleia Legislativa do Tocantins (Aleto) realizou a sessão de instalação e eleição da Comissão de Desenvolvimento Rural, Cooperativismo, Ciência, Tecnologia e Economia, no Plenarinho da Casa de Leis. O deputado Eduardo Fortes foi eleito presidente da comissão, enquanto o deputado Jorge Frederico (Republicanos) assumirá a vice-presidência.

Ao assumir o cargo, Eduardo Fortes reafirmou seu compromisso com o setor. “Estou assumindo esse posto importante do nosso estado, principalmente o agro, que vem fomentando ainda mais o Tocantins. Podem ter certeza de que vou honrar essa responsabilidade com muito trabalho e sabedoria, levando as pautas do agronegócio para diálogo com federações, Assembleia Legislativa e governo do estado”, afirmou o parlamentar.

A comissão tem papel estratégico no fortalecimento do agronegócio tocantinense, setor considerado um dos principais motores da economia do estado. Na oportunidade, os parlamentares presentes destacaram a relevância do colegiado para aprofundar o debate sobre a pauta agrária e promover políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural. As reuniões da comissão ocorrerão semanalmente, sempre às quintas-feiras, às 10h da manhã.