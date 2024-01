Efeito ZCAS: Rio Tocantins volta ao seu curso natural para esta época do ano

Depois de uma longa estiagem com fortes ondas de calor que provocou prejuízos aos agricultores e pecuaristas, onde várias Prefeituras do sul do Tocantins decretaram situação de emergência em decorrência dos efeitos do fenômeno El Niño; nos últimos dias a chuvas deram um alento e trouxeram um volume d’agua com altos índices pluviométricos que provocou o aumento do nível do rio Tocantins nos reservatórios das usinas hidrelétricas.