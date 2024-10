Em franco crescimento: mercado de móveis planejados é tendência no mundo moderno

Levantamento aponta aumento de demanda de 6 a 8% por ano, no país

Por Redação

O conforto e a exclusividade do lar se tornaram prioridades para a maioria dos brasileiros. Mesmo quando construir uma casa do zero ou reformar um espaço não cabe no orçamento, as famílias não abrem mais mão de viver em um local onde se sintam bem. Essa onda nasceu na pandemia e parece que vai durar ainda bastante tempo. Com isso, alguns segmentos econômicos passam por um momento de expansão exponencial.

Atualmente, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI), a demanda por móveis planejados tem crescido em média de 6% a 8% ao ano. A alta constante na procura por esse tipo de serviço comprova que morar bem e confortavelmente viraram mesmo o objetivo de muita gente no país, extrapolando o estigma de que contratar o planejamento dos móveis é coisa de quem tem maior poder aquisitivo.

O aumento da demanda impulsionou a maior competitividade no segmento, o que tornou os preços mais acessíveis, como explica a especialista em móveis planejados, Jokastha Moura.

“Hoje em dia, o mercado tem móveis planejados de todas as qualidades e para todos os estilos e bolsos. As pessoas que buscam opções que atendem às suas necessidades e bolsos certamente acabam satisfeitas”, declara.

Outro ponto relevante é a diferença entre marcenarias e indústrias de móveis planejados. Segundo o Sebrae, há cerca de 250 mil marcenarias ativas no Brasil, oferecendo um serviço mais artesanal, enquanto as indústrias se destacam pela produção em escala, com qualidade padronizada, maior durabilidade e precisão nos acabamentos. Apesar do investimento inicial parecer alto, os móveis planejados oferecem excelente custo-benefício, com durabilidade, funcionalidade e otimização de espaço, eliminando a necessidade de substituições frequentes e adaptando-se ao estilo de vida de cada cliente.

A especialista em móveis planejados explica ainda outro fator por trás desse crescimento tão grande na demanda por planejados. “O país está se desenvolvendo e a tendência é que as casas e apartamentos se tornem cada vez menores, a exemplo de São Paulo, mas a situação já acontece aqui também no Tocantins. Quando o espaço diminui, a melhor solução estética que atende ao quesito qualidade de vida são os móveis planejados”, afirma Jokastha. Ainda segundo ela, outra vantagem cobiçada nesse tipo de mobília é a exclusividade. Quem busca um lar único, aposta em móveis desenhados sob medida e seguindo o próprio gosto.