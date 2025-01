Em viagem para Brasília, Presidente da Aproest discute avanços na gestão de recursos hídricos com ANA

Por Redação

Nesta última terça-feira, 27, o presidente da Associação dos Produtores Rurais do Sudoeste do Tocantins (Aproest), Wagno Milhomem, reuniu-se com o superintendente adjunto de Regulação de Usos de Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), Patrick Thomas, em Brasília. O encontro teve como principal pauta a emissão de 25 outorgas para o uso de recursos hídricos na bacia do Javaés, que serão entregues em um evento previsto para a primeira quinzena de março, em Lagoa da Confusão (TO). A cerimônia contará com a presença de diretores da ANA.

Durante a reunião, também foram debatidos temas como a experiência da agência com a nova metodologia de outorga para uso de recursos hídricos, denominada Outorga com Gestão de Garantia (OGP). Essa abordagem já foi aplicada nas emissões realizadas na bacia do Javaés e promete trazer maior eficiência e sustentabilidade à gestão hídrica.

Segundo Alessandra Ramos, analista da SRE responsável pela análise das outorgas, a OGP, ainda em fase experimental, viabilizou a emissão de autorizações que permitirão a irrigação de mais 7 mil hectares – áreas que, pela metodologia anterior, não seriam contempladas. Essa mudança representa um impacto significativo, com a previsão de um aumento anual de R$ 200 milhões na produção agrícola, além de fomentar a geração de emprego e renda na região.

Outro ponto relevante discutido na reunião foi o desassoreamento da cabeceira do rio Javaés, um tema crucial para garantir a sustentabilidade hídrica e ambiental da bacia.

“Esse é um marco importante para a gestão dos recursos hídricos na nossa região. As novas outorgas e a metodologia da OGP não só ampliam a capacidade de produção agrícola, como também demonstram que é possível unir desenvolvimento econômico com sustentabilidade. Nosso objetivo é garantir que os produtores rurais tenham acesso à água de forma eficiente e responsável, gerando mais emprego e renda para a região. Estamos comprometidos em trabalhar junto aos órgãos competentes para que a bacia do Javaés continue sendo um exemplo de gestão hídrica para o país”, destacou o presidente da Aproest, Wagno Milhomem.

Com avanços significativos no manejo de recursos hídricos, a parceria entre a Aproest e a ANA reforça o compromisso com a produção sustentável e o desenvolvimento econômico da região.