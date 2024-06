Ministério Público do Tocantins anuncia, para esta semana, nomeação dos aprovados no concurso para servidores

Por Redação

Parte dos candidatos aprovados no VI Concurso de Servidores do Ministério Público do Tocantins será nomeada até a próxima sexta-feira, 07. A informação foi anunciada pelo procurador-geral de Justiça, Luciano Casaroti, na sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça realizada nesta segunda-feira, dia 03.

Durante o anúncio, Casaroti destacou a lisura do processo seletivo e expressou sua gratidão pelo empenho da Comissão do Concurso, responsável pela organização do certame. Ele ressaltou que o processo foi conduzido de forma ágil, verificando-se um prazo de menos de 90 dias entre a realização das provas, ocorridas em 3 de março, e a homologação dos resultados, divulgada em 28 de maio.

O PGJ afirmou que a chegada dos novos servidores é parte do compromisso do Ministério Público do Tocantins em promover a reestruturação organizacional, visando oferecer um serviço ainda mais eficiente e de excelência para a população. “A instituição está sempre empenhada em cumprir sua missão de garantir a justiça e a defesa dos direitos dos cidadãos tocantinenses”.

Sobre as vagas

Foram oferecidas 54 vagas, distribuídas entre cargos de nível superior (analista ministerial especializado) e nível médio (técnico ministerial e técnico ministerial especializado).

Para o cargo de Analista Ministerial Especializado (nível superior) foram disponibilizadas vagas nas áreas de análise de sistemas, administração de banco de dados, administração de infraestrutura de tecnologia da informação, administração e segurança de redes, assistência social, arquitetura e urbanismo, biblioteconomia, ciências contábeis, engenharia civil, jornalismo, letras, medicina, odontologia, pedagogia e psicologia.

Para o cargo de Técnico Ministerial Especializado (nível médio) foram disponibilizadas vagas para técnico em contabilidade, técnico em eletricidade, técnico em informática, técnico em telecomunicações e fotografia. Já o cargo de técnico ministerial (nível médio) ofertou vagas para assistente administrativo.

Os convocados poderão ser lotados em qualquer uma das unidades do MPTO, observada a ordem de nomeação.