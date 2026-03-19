Tocantins tem maior índice de trabalho formal da região Norte do Brasil

Estado ocupa 13ª posição no ranking nacional e avança na geração de empregos com carteira assinada, impulsionado por políticas de qualificação e inclusão produtiva

Por Redação

O Tocantins lidera o índice de formalização do mercado de trabalho na Região Norte, de acordo com o Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O levantamento que utiliza como base, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mede a proporção de trabalhadores formais em relação ao total de pessoas ocupadas com 14 anos ou mais, refletindo a capacidade dos estados de gerar empregos com direitos assegurados, estabilidade e proteção social.

O ranking busca destacar as unidades da federação mais competitivas e o Tocantins ocupa a 13º posição do país, segundo o levantamento. O desempenho é atribuído a políticas públicas voltadas à qualificação profissional, à intermediação de mão de obra e ao estímulo ao desenvolvimento econômico, ampliando o número de trabalhadores com carteira assinada no estado.

O governador Wanderlei Barbosa destaca que o Tocantins demonstra, com resultados concretos, que é possível crescer de forma sustentável, garantindo que esse crescimento chegue à vida das pessoas e reforça que o compromisso da gestão é avançar ainda mais.

“Liderar o índice de formalização na Região Norte significa que estamos ampliando o acesso a empregos com carteira assinada, com direitos assegurados e mais segurança para o trabalhador e sua família. Seguiremos trabalhando para ampliar esses índices, levando desenvolvimento a todas as regiões do estado e garantindo que cada vez mais cidadãos tenham acesso a um trabalho formal, digno e protegido”, afirma o chefe do Executivo.

O resultado evidencia o impacto das ações do Governo do Tocantins voltadas à inclusão produtiva e à melhoria das condições de trabalho, promovendo mais segurança jurídica, acesso a direitos trabalhistas e aumento da renda das famílias tocantinenses.

O conjunto dessas iniciativas têm contribuído diretamente para a geração de emprego, aumento da renda e melhoria da qualidade de vida da população. Ao levar cursos de capacitação aos municípios e fortalecer a intermediação de mão de obra, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social, a valorização do trabalhador e a construção de um estado com mais oportunidades para todos.

Qualificação Profissional

O Tocantins tem intensificado as políticas públicas voltadas à inclusão produtiva por meio de ações coordenadas pela Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), ampliando a qualificação profissional e a intermediação de mão de obra. O trabalho desenvolvido vai além do encaminhamento para vagas, acompanhando o trabalhador desde a preparação para a entrevista até os primeiros meses no emprego, o que contribui para a permanência no posto de trabalho e para o avanço da formalização no mercado.

A secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social, Cleizenir dos Santos, explica que investir na formação profissional é fundamental para ampliar oportunidades e promover autonomia.

“A qualificação profissional é um dos pilares da política de trabalho e renda do Governo do Tocantins. Quando oferecemos formação acessível e alinhada às demandas do mercado, ampliamos oportunidades, promovemos autonomia e garantimos mais dignidade às famílias tocantinenses”, pontua.

Somente em 2025, o Sine Tocantins realizou 134 atividades formativas, alcançando 4.247 trabalhadores entre os meses de janeiro e dezembro. As capacitações foram conduzidas por profissionais dos postos do Sine em todo o estado, com apoio técnico das equipes da Superintendência do Trabalho e Emprego da Setas.

Carteira assinada

De acordo com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados no mês de março pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o Tocantins gerou, em janeiro, 1,4 mil novos empregos com carteira assinada. Dos cinco principais grupos de atividades econômicas, todos apresentaram resultado positivo no primeiro mês do ano no estado. O setor de serviços foi o que mais gerou postos de trabalho formais, tendo aberto 651 novos empregos com carteira assinada. Em seguida, aparecem a construção (395), comércio (289), agropecuária (139) e indústria (23).

Os empregos com carteira assinada gerados em janeiro no estado foram ocupados, em sua maioria, por pessoas do sexo masculino, que somaram 1 mil postos, enquanto as mulheres ficaram com 442. Trabalhadores com ensino médio completo foram os mais contemplados no Tocantins, totalizando 1,2 mil oportunidades. Já os jovens de 18 a 24 anos lideram o saldo positivo, com 647 contratações.

Ações do Governo

No ano de 2025, o Governo realizou 68.520 atendimentos para intermediar mão de obra. Foram 17.196 mil encaminhamentos e 1.844 trabalhadores inseridos no mercado de trabalho. Também foram ofertadas 133 atividades formativas para 4.236 trabalhadores, por meio de palestras e cursos, em diversos municípios tocantinenses.

Edição: Larissa Mendes