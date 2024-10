Energisa abre vagas para Palmas, Monte do Carmo, Miracema e Dianópolis

Além das oportunidades de emprego, a concessionária tem vaga em aberto para estágio na área de Direito. Confira na matéria as vagas e os links com as especificações para cada uma.

Profissionais de diversas áreas interessados em atuar no setor elétrico podem participar dos processos seletivos para vagas de trabalho no Tocantins. A Energisa está com oportunidades para os municípios de Palmas, Dianópolis, Miracema e Monte do Carmo. Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar a plataforma de carreiras da empresa https://grupoenergisa.gupy.io/ para a inscrição.

As vagas são de Eletricista de Distribuição, Eletricista de Transmissão, Técnico de Transmissão, Engenheiro e Supervisor de Projetos. Os salários variam de acordo com o cargo e formação. A seleção passa por triagem que avalia os pré-requisitos de cada cargo, escolaridade, cursos de qualificação e outros conhecimentos.

Para cargos específicos, conforme as descrições da vaga, a empresa também oferece benefícios como plano de saúde e odontológico, vale alimentação ou refeição, participação nos lucros, previdência privada e acesso ao Wellhub, que dá acesso a mais de 18 mil academias no Brasil, por exemplo.

Estágio e Jovem Aprendiz

A empresa também está com oportunidade em aberto para estágio, destinada a estudantes de Direito. Os candidatos devem comprovar vínculo em qualquer instituição de ensino credenciada pelo MEC, estar, no máximo, a um ano da conclusão do curso, e ter disponibilidade de seis horas diárias.

Já a vaga de Jovem Aprendiz é destinada ao município de Miracema do Tocantins. O candidato deve ter disponibilidade para o período integral, de segunda a sexta-feira. O Programa de Aprendizagem da Energisa conta com uma parte teórica no SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial e uma parte prática na empresa. A vaga é afirmativa para Pessoas com Deficiência (PcD).

Como se candidatar

https://grupoenergisa.gupy.io/ . Lá, é possível navegar pelos campos referentes ao tipo de vaga, locais de trabalho e áreas. Vale ressaltar que, além do Tocantins, os profissionais interessados podem buscar vagas em outras empresas e unidades do Grupo em todo o território nacional. Para concorrer às vagas, é simples: Basta acessar o siteLá, é possível navegar pelos campos referentes ao tipo de vaga, locais de trabalho e áreas. Vale ressaltar que, além do Tocantins, os profissionais interessados podem buscar vagas em outras empresas e unidades do Grupo em todo o território nacional.

Confira as vagas e os links com as especificações para cada uma:

ELETRICISTA DE LINHA VIVA

Dianópolis – Inscrições abertas até o dia 27/10/2024

ELETRICISTA DE DISTRIBUIÇÃO

Monte do Carmo – Inscrições abertas até o dia 29/10/2024

ENGENHEIRO – PROJETO OBRAS

Palmas – Inscrições abertas até o dia 08/12/2024

SUPERVISOR – PROJETO OBRAS

Palmas – Inscrições abertas até o dia 07/12/2024

TÉCNICO DE TRANSMISSÃO II

Palmas – Inscrições abertas até o dia 06/12/2024

ESTÁGIO – JURÍDICO

Palmas – Inscrições abertas até o dia 24/10/2024

JOVEM APRENDIZ

Miracema – Inscrições abertas até o dia 30/10/2024