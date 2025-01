Equipe da Bahia Farm Show realiza visita técnica ao parque da Agro360 Tocantins

No último sábado, 11 de janeiro, a equipe de organizadores da Bahia Farm Show realizou uma visita técnica ao parque da Agro360 Tocantins, localizado na Fazenda Estrela do Norte, em Peixe-TO.

Por Redação

A feira, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de abril, é um dos eventos mais aguardados do setor agropecuário na região sul do estado.

A visita teve como objetivo principal o compartilhamento de estratégias e experiências para tornar a experiência de expositores e visitantes ainda mais proveitosa e lucrativa. Para Leandro Costa, membro da equipe da Bahia Farm Show, a Agro360 já se consolidou como um evento de referência e tem apresentado crescimento consistente a cada edição. Ele destacou a amplitude do espaço físico do parque e enfatizou que apenas pequenas adaptações são necessárias para otimizar ainda mais o evento.

“O primeiro contato que tivemos com a Agro360 foi através de empresas expositoras que também participam da Bahia Farm Show. Desde então, percebemos o grande potencial dessa feira, que é feita de produtor para produtor. Além disso, pontos positivos como a instalação de rede trifásica, o trajeto de fácil acesso até o parque e a infraestrutura geral tornam o evento ainda mais promissor”, ressaltou LeandroCosta.

A parceria entre as equipes de organização da Agro360 Tocantins e da Bahia Farm Show visa elevar ainda mais o padrão de qualidade do evento e fortalecer seu impacto no agronegócio da região.

Essa colaboração é um marco que reforça a importância da Agro360 para o desenvolvimento econômico e social do sul do Tocantins.

A expectativa é que a edição de 2025 da Agro360 Tocantins atraia um público ainda maior, além de

proporcionar novos negócios e inúmeras oportunidades para produtores, empresas e visitante