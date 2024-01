Estiagem no TO: Deputado Eduardo Fortes parabeniza governador por atender demandas do setor do agro e evitar mais prejuízos

Por Redação

“Estamos acompanhado os prejuízos que os produtores rurais estão sofrendo devido as condições climáticas adversas ocorridas em 2023 e, sensível a causa, o governador Wanderlei Barbosa declarou situação de emergência devido à estiagem prolongada no Estado”, destacou presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria e deputado estadual Eduardo Fortes parabenizando o chefe do executivo pela decisão.

Embasado na Constituição Estadual a medida visa reduzir os impactos causados pela seca e atender prontamente os produtores rurais prejudicados pelas condições climáticas adversas ocorridas em 2023.

Durante o ato, o Governador ressaltou a importância dessa ação para minimizar os efeitos das situações de anormalidade e promover a reabilitação do cenário do setor produtivo tocantinense. “Todo o setor produtivo do Tocantins e do Brasil sofreu muito com a estiagem provocada pelo o El Niño, principalmente nos meses de novembro e dezembro de 2023, dando um prejuízo de aproximadamente 30% da produção. Então, nós estamos efetivando esse Decreto para amparar e para dar suporte aos impactados no Estado”, destacou.

Prejuízos

A falta de chuvas comprometeu a rebrota das pastagens, afetando diretamente a atividade pecuária e a disponibilidade de forragem para o gado. Além disso, o período de estiagem comprometeu a semeadura de grãos, inviabilizando o cumprimento da janela de plantio no Tocantins, conforme estabelecido pela Portaria SDA/MAPA n° 840, de 7 de julho de 2023.