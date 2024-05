Ex-ministro do TSE realiza curso para gestores da UnirG em Gurupi

Por Redação

Hoje, 27, teve início a capacitação “Boas Práticas na Gestão Pública”, voltada aos gestores, servidores e técnicos administrativos da Universidade de Gurupi – UnirG, campus Gurupi. O evento está sendo realizado no campus Jacinto Nunes, no auditório do bloco D, e iniciou às 14h, e segue até amanhã, 28.

O responsável por ministrar o curso será o Dr. Joelson Dias, advogado, Ex-ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Mestre em Direito pela Universidade de Harvard, Membro Fundador da Academia de Direito Eleitoral e Político (Abradep).

A capacitação abordará temáticas voltadas para condutas e boas práticas na gestão pública, objetivando a qualificação dos servidores da instituição.

Confira a programação da capacitação:

(27/05) – Segunda-feira

14h às 17h30 e 19h às 21h

(28/05) – Terça-feira

08h às 11h e 14h às 17h30