Exportações do Tocantins atingiram US$ 2,5 bilhões em 2024, afirma Fieto

da redação

Com esse resultado, o saldo da Balança Comercial do Tocantins no ano passado atingiu US$ 2,38 bilhões, 13,3% a menos que em 2023. A retração foi causada pela redução de 16,9% nas exportações, que totalizaram US$ 2,5 bilhões, e pela expressiva queda de 53,7% das importações, que somaram US$ 125,9 milhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 12, pela Federação das Indústrias (FIETO).

A participação do Tocantins nas exportações do Brasil em 2024 foi de 0,7% e de 0,05% nas importações, resultado que o fez permanecer em 25º e 15º lugares, respectivamente, do ranking nacional. Entre os estados da Região Norte ficou em 3º lugar nas exportações, com 8% de participação, e em 5º nas importações, com 1% de representatividade.

A soja foi o produto mais exportado pelo Tocantins no ano passado, com 1,35 bilhão dos US$ 2,5 bilhões comercializados. A China foi o principal destino, com 48% de participação dentre os demais parceiros comerciais, bem como das importações, com 39% de participação. Os principais produtos demandados pelo Tocantins do país asiático foram armações para óculos e artigos semelhantes (25%), partes de aparelhos telefônicos, incluindo os smartphones e outros telefones para redes celulares ou para outras redes sem fio (7%), cabos de fibras ópticas (5%), conversores elétricos estáticos (5%).

A carne bovina foi o segundo produto mais exportado pelo Tocantins em 2024, com um crescimento registrado de 10% em termos financeiros e de 16% no volume. Com um total de US$ 444 milhões comercializados, a carne bovina teve 18% de representatividade nas exportações do estado no ano passado.

Entre os principais produtos importados no ano de 2024, adubos (fertilizantes) ficou em 1º lugar do ranking, com um total de US$ 19 milhões comercializados e participação de 15%. No entanto, houve redução na compra desse produto de 75% em termos financeiros e de 69% em volume, um dos motivos pelos quais o saldo das importações (US$) em 2024 foi menor que no ano anterior.

Os dados da pesquisa revelam ainda que cerca de 50% das exportações do Tocantins estão concentradas em apenas quatro municípios: Porto Nacional (19,72%), Palmas (14,34%), Alvorada (8,14%) e Campos Lindos (7,57%). E que 79% foram realizadas através dos portos de São Luís, no Maranhão, e de Santos, em São Paulo. Enquanto as principais rotas de entrada foram o Porto de Santos e o Aeroporto de Guarulhos (SP), que juntos responderam por 38% do volume das compras realizadas pelo estado em 2024.

Por Júnior Veras