FAET divulga calendário de eventos agropecuários 2024

Por Redação

Em 2024 estão programadas ao menos 41 feiras agropecuárias. A divulgação do calendário oficial dos eventos foi realizada pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET), nesta sexta-feira, 16/02. De acordo a programação, a primeira feira será aberta no mês de abril, com a Exposição Agropecuária de Miracema (19/04 a 28/04) e o último evento previsto é a Exposição de Ponte Alta de Bom Jesus (14 a 16 de novembro) fechando o calendário.

De acordo o presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, “são eventos esperados o ano todo pelo estado, porque movimentam a economia, proporcionam entretenimento e qualificação ao produtor rural”. O presidente ainda destacou que em 2023, os eventos movimentaram mais de 290 milhões em negócios e contou com cerca de 740 mil visitantes. Para esse ano, a expectativa é de 400 milhões em comercialização.

Clique no link e confira o calendário.