FAET e Sindicatos Rurais se reúnem com Governador Wanderlei Barbosa para discutir apoio para as feiras de 2024

Por Redação

“Além de solicitar o apoio para as feiras agropecuárias, o motivo dessa audiência é também de agradecer pelo apoio que o Governador tem dado ao agro tocantinense, não só por meio dos eventos, mas também na atenção com nossas rodovias, com a recuperação das estradas e com as demandas de ordem tributária”. As palavras são do Presidente do Sistema FAET/Senar, Paulo Carneiro, em reunião realizada com o Governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa. O presidente esteve acompanhado de presidentes de sindicatos rurais do estado.

Na ocasião, o superintendente da FAET, Fred Sodré, apresentou um balanço das feiras, que em 2023 movimentaram mais de R$ 290 milhões em negócios e contou com quase 800 mil visitantes. Uma pesquisa realizada pela FAET também apontou a relevância dos eventos: 92% dos comerciantes entrevistados consideraram que durante as exposições a comercialização e faturamento chegam a ser melhor do que no Natal.

Durante a audiência, o presidente Paulo Carneiro comunicou que os sindicatos rurais, com o apoio da federação, estão nos últimos ajustes do calendário para a realização das exposições agropecuárias e que, para isso, conta com o apoio do Governo do Estado. “A previsão é que de abril a novembro de 2024 sejam realizadas 36 pecuárias. São eventos que geram empregos, fomentam negócios e oportunidades para o setor, por isso a importância do apoio do governo”, destacou.

O Governador Wanderlei Barbosa reconheceu a importância do setor agropecuário para a economia estadual e destacou, ainda, o impacto positivo das políticas públicas voltadas para o setor. Ele ressaltou a relevância desses eventos ao afirmar que não vai apoiar só as feiras agropecuárias, como também as principais feiras de negócios do Tocantins.

“Queremos incentivar também a instalação de agroindústrias em cidades do estado, que além de gerar oportunidades de trabalho para a população, também vão beneficiar a produção que é cada vez maior no estado”, afirmou.

A reunião contou com a participação dos Secretários de Agricultura, Jaime Café, da indústria e Comércio, Beto Lima e de Turismo, Hercy Filho. Também estavam presentes o Deputado Federal, Carlos Gaguim, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Amélio Cayres, o presidente da Frente Parlamentar de Defesa do Agronegócio, o deputado estadual Gutierres Torquato e os deputados Léo Barbosa, Eduardo Fortes, Olyntho Neto e Valdemar Junior.