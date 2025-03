Falta de confiança permanece, aponta pesquisa da FIETO

Resultado foi influenciado pelas avaliações do cenário econômico, diz pesquisadora.

Mesmo tendo alcançado 46 pontos, um aumento de 2,9 pontos em relação a fevereiro, o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) do mês de março ficou abaixo dos 50 pontos, indicando falta de confiança dos empresários industriais. No mesmo período do ano passado, quando a situação econômica se apresentava mais favorável na visão dos empresários, o sentimento era de confiança.

O estudo, elaborado mensalmente pela Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), destaca ainda que de fevereiro para março deste ano houve uma leve melhora no indicador de Condições Atuais, que saiu de 35,6 para 37,5 pontos. No entanto, o aumento de 1,9 pontos não foi suficiente para ultrapassar a linha divisória dos 50 pontos, sinalizando que na avaliação dos empresários entrevistados a situação atual de seus negócios e da economia não apresentaram melhorias em comparação com os últimos seis meses.

Já o indicador de Expectativas, por sua vez, passou de 46,8 para 50,3 pontos, um pouco acima da linha divisória dos 50 pontos e indicativo de que o empresário da indústria está otimista no que se refere a sua empresa, mas pessimista quanto à economia. No relatório nacional o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) ficou em 49,2 pontos no mesmo período.

Ao avaliar o resultado do ICEI de março, a técnica em pesquisa da FIETO, Gleicilene Bezerra Cruz, destacou que “a falta de confiança foi influenciada, sobretudo, pelas avaliações do cenário econômico, tanto em relação à situação atual quanto às perspectivas para os próximos seis meses, resultado semelhante ao observado na pesquisa nacional”.

Por Júnior Veras

Foto: Arquivo/FIETO