Farm Day: Em encontro do agro, deputado Eduardo Fortes defende fortalecimento do setor agroindustrial no Tocantins

Por Redação

Durante a abertura oficial da 2ª edição da Farm Day na manhã desta sexta, 03, o presidente da Frente Parlamentar da Agroindústria (FPA), o deputado estadual Eduardo Fortes, destacou a importância do setor agroindustrial para o país e o seu potencial de crescimento no Tocantins. Realizado na Fazenda Trindade, localizada em Cariri do Tocantins, o Farm Day é uma iniciativa do Grupo Fazendão, Agronegócio em parceria com o Sebrae, e é uma excelente oportunidade de se conectar com os principais players do agronegócio.

“Com uma participação significativa no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, a agroindústria no Brasil é o terceiro setor que mais contribui para gerar riquezas. Juntamente com o agronegócio podemos atrair mais investidores para o Tocantins, gerar novas oportunidades de negócios, emprego e renda, além de fortalecer as agroindústrias já instaladas”, disse ele parabenizando o Grupo Fazendão pela realização do Farm Day e por investirem no Tocantins. “Vocês são exemplos a serem seguidos, Volney e todos os que fazem parte do Fazendão Agronegócio acreditam no Tocantins e merecem o nosso respeito e cumprimentos”, disse.

O parlamentar também comentou a parceira efetivada entre o Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT) em Gurupi, a FPA e o Grupo Fazendão Agronegócio. “A nossa parceria está possibilitando a qualificação de 300 pessoas em cursos técnicos na área da agroindústria e os mesmo qualificados, com certeza, vão ter um ingresso mais rápido no mercado de trabalho local”, disse ele.

De acordo com informações da UFT, o Tocantins possui oito distritos agroindustriais em pleno desenvolvimento, com infraestrutura adequada à instalação de diversos tipos de empresas, sendo um deles em Gurupi, que é a terceira maior cidade do Estado e poderá oferecer diversas oportunidades para profissionais com formação nessa área.

Exposição de mais de 60 empresas O Farm Day tem se consolidado cada vez mais em realização de negócios. E por isso, tem sido uma grande oportunidade para empresas mostrarem seus produtos e serviços. Nesse ano, a Farm Day conta com a participação de mais de 60 empresas com exposição de máquinas agrícolas, tratores, caminhões, fertilizantes, produtos e serviços para o agro e ainda a realização do Shopping Farm Day, com 24 empresas como instituições financeiras e tecnológicas.