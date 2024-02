Farm Day: Vice-governador Laurez Moreira destaca a força do empreendedorismo do grupo fazendão

Por Redação

O vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, prestigiou nesta sexta-feira, 2 de fevereiro, em Cariri do Tocantins, a abertura da 2ª Edição do Farm Day, uma realização da Fazendão Agronegócios com o apoio do Sebrae, que tem como objetivo reunir produtores, fornecedores e investidores para a troca de conhecimento e experiências.

Na ocasião, o vice-governador ressaltou o orgulho que a Fazendão Agronegócios tem dado para o Tocantins.

“Trago aqui um abraço do nosso governador Wanderlei Barbosa para todos que prestigiam esse grande evento. É um orgulho para todos nós tudo que o grupo Fazendão representa, fico muito feliz em saber que surgiu aqui um grupo genuinamente tocantinense e hoje é destaque nacional. Hoje a Fazendão está entre os 79 maiores grupos do agronegócio do nosso país. Para uma empresa jovem, que quase todos nós conhecemos desde os seus primeiros passos, é motivo de muito orgulho. Eu quero mais uma vez, em nome do Estado, te agradecer, Volney, porque além de cumprir um papel importante para o produtor sendo um grande comerciante, você é um homem de visão que tem ajudado muito na infraestrutura do nosso Estado”, declarou.

O presidente do Grupo Fazendão, Volney Aquino, falou sobre o objetivo do evento.

“O Farm Day traz toda a cadeia do agronegócio, desde o fornecedor de serviço, de insumos, de dinheiro, até o de conhecimento. Trouxemos aqui mais de 60 expositores, várias palestras para trazer para o produtor mais conhecimento, para ajudar na sua tomada de decisão, porque o produtor está lá produzindo, dentro da porteira, e num momento como esse ele vai trocar ideia com outros produtores. Ele vai ver o que estão fazendo que ele não está, vai assistir um palestrante, vai conhecer um fornecedor de máquina e, esse conhecimento, estando aqui junto com outros produtores, agrega valor na cadeia de produção, na tomada de decisão assertiva. Esse é o objetivo do Farm Day, criar um ecossistema preparado para o produtor rural tomar mais decisões assertivas”, pontuou Volney, que também agradeceu o apoio constante do vice-governador. “Agradeço ao Laurez Moreira, pelo apoio e parceria de sempre. Desde quando prefeito de Gurupi sempre nos apoiou e quero parabenizá-lo pelo trabalho que vem desempenhando”, concluiu.

O superintendente do Sebrae, Rerisson Castro, parabenizou a realização do evento.

”Deixo aqui os meus parabéns e quero desejar para todos um ambiente de muito conhecimento, que é o mais importante para o momento, essa troca, essa conexão que há, essa troca de informação e, consequentemente, a viabilidade de um grande negócio a se fazer. Parabéns a toda organização, me surpreendeu por tudo que tem se tornado o Farm Day. Agradeço pela confiança e parceria com o Sebrae, pois estamos proporcionando conhecimento para o ecossistema do agronegócio tocantinense”, agradeceu.

O secretário de Estado da Agricultura, Jaime Café, também esteve no evento e falou do momento oportuno que o Farm Day proporciona para os produtores.

”Difusão de tecnologia, trazendo o que há de novo, o que há de melhor para o produtor, especialmente com a grade de palestras que nós teremos aqui, podendo trazer a informação assertiva para o produtor que vive um momento bastante delicado. Nós estamos aí com um mercado muito medroso, o produtor está sobrevivendo a isso, estamos num ano de El Niño, clima adverso, o produtor está passando por cima de pau, pedra fazendo a economia do nosso Brasil e do nosso Estado girar. A ele, ao homem, a mulher que faz essa roda girar do agronegócio no nosso Tocantins, toda a nossa referência, todo o nosso respeito, todo o nosso empenho em buscar fazer políticas públicas que façam esse Estado cada vez melhor”, disse.

O prefeito de Cariri, Junior Marajó, também parabenizou o grupo Fazendão pelo trabalho que vem realizando.

“A vocês minha alegria e gratidão por estarem fazendo crescer e se destacar ainda mais a nossa região no estado do Tocantins. Só tenho que agradecer a toda a família Fazendão, que estão empenhados, e todo esse empenho reflete na melhoria da vida dos tocantinenses”, afirmou.

O evento segue até este sábado, 3, com palestras e o leilão Nelore Fazendão no encerramento.

Participaram da abertura diversas autoridades, dentre elas o prefeito de Cariri do Tocantins, Junior Marajó; a prefeita de Gurupi, Josi Nunes; o presidente da Adapec Tocantins, Paulo Lima; o presidente do Itertins, Robson Figueiredo; o diretor técnico do Sebrae Tocantins, Rogério Ramos; o presidente da Faet, Paulo Carneiro; o presidente da Faciet, Fabiano do Vale; os deputados Gutierres Torquato e Eduardo Fortes; o presidente do Naturatins, Renato Jayme; o reitor da UFT, Eduardo Bovolato; o presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival; a presidente da Aprosoja, Carolina Barcelos; produtores rurais, empresários, fornecedores, investidores e imprensa local.