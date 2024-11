Fazenda do Tocantins realiza a primeira avaliação genômica em novilhas no Estado

A propriedade é uma das pioneiras na realização deste procedimento no Brasil.

Por Redação

A Fazenda Encontro na Natureza, localizada em Silvanópolis, Tocantins, e administrada por Celso Guelfi e pela médica veterinária Jackeline Guelfi, se consolida como uma das pioneiras no Brasil a adotar a avaliação genômica em fêmeas comerciais. Essa iniciativa coloca a fazenda na vanguarda da inovação agropecuária, destacando seu papel de liderança no uso de tecnologias avançadas para impulsionar a eficiência e a qualidade na produção.

O projeto conta com a assessoria do médico veterinário Lucas Peres e busca aprimorar a produção bovina através da tecnologia Repromatch®️, que permite uma análise genética avançada das matrizes.

No início do trabalho, foi realizada uma seleção cuidadosa das novilhas, considerando características morfológicas, raciais e eliminando defeitos funcionais. As fêmeas foram organizadas em três grupos distintos:

Primeiro Grupo: Direcionado para o cruzamento com a raça Angus, com o objetivo de evitar a propagação de genética menos desejada. Este grupo incluía fêmeas com caracterização racial menos compatível com o padrão da fazenda e com menor precocidade e musculosidade.

Segundo Grupo: Formado por fêmeas com biotipo produtivo, selecionadas para acasalamento terminal visando a produção de animais de alto desempenho em ganho de peso.

Terceiro Grupo: Com fêmeas de biotipo maternal, mais precoces e musculosas, que tiveram material genético coletado e enviado para genotipagem nos Estados Unidos. Essas novilhas foram selecionadas para a produção das próximas matrizes da fazenda.

A avaliação genômica Repromatch®️ permite a comparação das fêmeas com a base genética do programa da CIA de melhoramento, utilizando inteligência artificial para direcionar os acasalamentos.

De acordo com a médica veterinária Jackeline Guelfi, o objetivo é acelerar o ganho genético, produzindo animais mais precoces, tanto para reprodução quanto para terminação de carcaça, com maior ganho de peso, musculosidade e adaptação ao ambiente.

”Sem dúvidas, o uso dessa ferramenta fará com que a Fazenda Encontro da Natureza continue seu papel de protagonismo na pecuária tocantinenses,” destacou Jackeline, confiante no impacto positivo do projeto para o setor.

Atualmente a Fazenda Encontro da Natureza recebe cerca de 70 animais de produtores de todo o estado para a 4ª prova de ganho de peso realizada no Tocantins pela Associação dos Criadores de Gado Nelore do Estado e é chancelada pela ABCZ.