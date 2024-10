Fazenda Encontro da Natureza recebe especialistas para avaliação da 4ª Prova de Ganho de Peso (PGP)

As visitas ocorreram ao longo de outubro, destacando a qualidade dos animais e o compromisso com a excelência na pecuária tocantinense

Por Redação

A 4ª Prova de Ganho de Peso (PGP) da Fazenda Encontro da Natureza, em Silvanópolis (TO), está movimentando o setor pecuário tocantinense. Durante todo o mês de outubro, os organizadores receberam especialistas e visitantes interessados em acompanhar o desempenho dos animais participantes da disputa que é promovida pela Nelore Tocantins em parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ).

No dia 3 de outubro, a Dra. Aryádiniy Araújo, consultora técnica de corte da ABS, elogiou a qualidade dos animais apresentados.

“Sem dúvida, este ano estamos testemunhando a melhor safra já registrada no Tocantins. É uma honra observar a qualidade dos exemplares trazidos pelos pecuaristas. Ao final da prova, estaremos juntos na identificação dos melhores indivíduos a serem comercializados”, afirmou.

As visitas contaram ainda com a presença do Dr. Gabriel Crepaldi, diretor comercial da ST REPRO, e do Dr. Rodrigo Basso, técnico nacional de corte da empresa.

Outro destaque foi a presença do leiloeiro Eduardo Gomes, que, acompanhado por José Neto Ribeiro Martins Neto, técnico de campo da ABCZ, conheceu de perto o projeto da PGP 2024/2025. José Neto ressaltou a importância do acompanhamento, “esses momentos são fundamentais para reforçar o conhecimento sobre os animais e suas performances. O feedback dos especialistas é extremamente valioso, pois ajuda os criadores a ajustarem suas práticas e a melhorarem continuamente a qualidade do rebanho”, destacou.

A presidente da ACNT, Andrea Stival, também enfatizou a relevância desse acompanhamento.

“As observações e recomendações são essenciais para garantir que estamos no caminho certo em termos de manejo e aprimoramento genético. Estamos todos empenhados em elevar ainda mais o padrão da pecuária tocantinense”, ressaltou.

As pesagens intermediárias seguirão ao longo do processo, com as próximas agendadas para os dias 26 de outubro de 2024, 21 de dezembro de 2024 e 15 de fevereiro de 2025, culminando na pesagem final programada para 12 de abril de 2025