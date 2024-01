Fazendão Agronegócio promove conhecimentos e inovação tecnológica na 2ª edição do Farm Day

Por Redação

A Fazenda Trindade, localizada em Cariri do Tocantins, será o palco da 2ª Farm Day, o maior evento de inovação tecnológica do agronegócio na região sul do Estado.

Nos dias 2 e 3 de fevereiro, o evento reunirá empreendedores, produtores rurais e pesquisadores em uma vasta programação que promete transformar a região sul do Tocantins no epicentro da inovação no campo.

Conhecimento – Negócios – Network

A Farm Day é um campo experimental promovido pela Fazendão Agronegócios, que tem como objetivo promover o conhecimento, por meio da integração entre produtores, pesquisadores, empresas e instituições.

A feira, em sua 2ª edição, tem como tema: Cultivando Relacionamentos Sustentáveis, oferecerá uma programação diversificada com a exposição de máquinas e equipamentos, palestras técnicas e de gestão, demonstrações de campo e muito mais.

Em parceria com o Sebrae, a realização de palestras, minicursos e workshops, conta com profissionais qualificados do setor e proporcionará uma experiência interativa, transformando o espaço em um ambiente de aprendizado e troca de experiências.

Além disso, nesta edição, a Farm Day será ainda mais tecnológica, digital, inovadora e com foco em networking e na realização de negócios.

A 2ª Farm Day será uma imersão única para que os participantes vivenciem, na prática, a revolução tecnológica no campo. E também um espaço para exposição de veículos, máquinas e implementos agrícolas, com parceiros apresentando as mais avançadas marcas do setor, proporcionando uma visão exclusiva do futuro promissor do agronegócio.

Um momento único para se conectar com os principais empreendimentos do agro, explorar as inovações tecnológicas mais recentes e aprender com especialistas do setor.

Como participar?

O evento é gratuito. Mas, para ter acesso à feira e participar da programação, tanto os visitantes como os expositores devem realizar o credenciamento online. É muito simples, basta acessar o site (https://farmdayfazendao.com) e fazer a inscrição.

Junte-se a nós na 2ª Farm Day e participe dessa jornada única no sul do Tocantins, onde a tecnologia e a tradição, moldam o futuro do agronegócio regional.