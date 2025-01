FIETO aponta falta de confiança do industrial tocantinense no início do ano

Indicadores apresentaram queda em janeiro em comparação com o mês anterior.

O resultado da primeira pesquisa realizada em 2025 pela Federação das Indústrias do Estado (FIETO), divulgada nesta terça-feira, 28, revela que o Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) alcançou 42,6 pontos em janeiro, o quarto recuou consecutivo e o menor valor da série histórica desde maio de 2020. Entre setembro de 2024 e janeiro de 2025, o ICEI caiu 8,1 pontos, refletindo uma piora na falta de confiança do segmento ao longo desse período.

Os indicadores de Condições Atuais e de Expectativas, que compõem o ICEI, também recuaram. O primeiro ficou em 37,1 pontos em janeiro depois de sofrer uma redução de 0,8 ponto em relação a dezembro de 2024. Já o segundo passou de 48,1 pontos para 45,3 entre dezembro de 2024 e janeiro de 2025. Indicadores abaixo dos 50 pontos sinalizam queda nas expectativas dos empresários.

Para a pesquisadora da FIETO, Gleicilene Bezerra da Cruz, o cenário atual, marcado pela queda no Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI), indica um ambiente de incertezas, principalmente nas expectativas, o que segundo ela pode levar os empresários a adotar uma postura mais cautelosa em relação aos seus negócios nos próximos meses.

O resultado do ICEI Nacional no mesmo período (49,1 pontos) também aponta falta de confiança por parte do industrial brasileiro, embora as expectativas quanto ao desempenho das empresas permaneçam otimistas.

