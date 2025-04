FIETO participa de discussão de projeto que cria Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) com setor produtivo

Por Redação

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO), Roberto Pires, participou nesta quarta-feira, 09/04, de reunião na Assembleia Legislativa para discutir o Projeto de Lei nº 5/2025, que cria o novo Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE) do Tocantins. O convite foi feito pelo deputado estadual, Olyntho Neto, para um primeiro contato com diferentes segmentos a fim de levantar propostas e sugestões que contribuam com o PL.

“É muito bom a gente ter essa oportunidade de participar nesta discussão na Assembleia para tentar contribuir com um projeto tão importante como esse da criação do Zoneamento Ecológico Econômico do estado. A FIETO tem interesse de fazer um estudo mais aprofundado por meio de uma consultoria especializada, porque é um tema muito técnico e sensível, para que a gente possa colaborar, de forma propositiva e legal”, afirmou o presidente.

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é uma ferramenta de planejamento territorial que busca conciliar o uso sustentável dos recursos naturais com o desenvolvimento econômico de uma região. Seu objetivo principal é identificar e organizar as áreas do território de forma estratégica, definindo quais atividades podem ser realizadas em cada região, de acordo com as características ambientais e econômicas locais.

A necessidade de continuar viabilizando oportunidades no setor produtivo, alinhando a causa ambiental e o desenvolvimento econômico, também foi destacada na fala do presidente. “Nós temos essa preocupação de preservação do ambiente, mas temos que preservar também a atividade econômica, pois sem ela não se gera emprego e a dependência dos poderes públicos vai ser cada vez maior. Então, eu vejo com bons olhos a discussão e parabenizo o deputado e esta casa de leis pela iniciativa”, disse Pires.

O presidente da Assembleia, Amélio Cayres e os deputados Gutierres Torquato e Junior Geo participaram da reunião que contou ainda com representantes de entidades classistas e do segmento rural. Uma nova reunião para uma apresentação pelo Estado do que propõe o projeto de lei está prevista ainda para o mês de abril.

Por Priscila Cavalcante