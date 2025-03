FIETO promove palestras sobre comércio exterior para impulsionar indústria tocantinense

Expansão para o mercado internacional foi tema de evento na FIETO, que reuniu empresários e autoridades para discutir estratégias e oportunidades de crescimento global.

Por Redação

A Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (FIETO) promoveu nesta terça-feira 11/03, palestra sobre as oportunidades do comércio exterior para a indústria tocantinense. Com o tema ‘Oportunidades e Estratégias do Comércio Exterior para a Indústria Tocantinense’, o evento reuniu empresários, representantes do setor produtivo, instituições financeiras e de classe e autoridades na sede da entidade, em Palmas, para discutir caminhos que permitam às empresas locais ampliar sua presença no mercado internacional.

Representando o presidente da FIETO, Roberto Pires, o conselheiro da Federação e presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Estado do Tocantins (SIG/TO), Sérgio Tavares, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da Federação com o crescimento da indústria tocantinense. “A pequena empresa também tem a possibilidade de se internacionalizar, daí vem a importância de primeiro preparar as empresas para dar a elas a qualidade de estarem prontas para competir com o mercado para então se preparar para o mercado exterior”, afirmou.

O evento teve como destaque a palestra da Dra. Maria Teresa Bustamante, presidente da Câmara de Comércio Exterior da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), membro da Câmara de Comércio Internacional (ICC) e chefe de gabinete da Presidência do Sistema FIESC. Referência no setor, a especialista abordou como a internacionalização pode transformar empresas, aumentar a competitividade e abrir novas frentes de negócios para o Tocantins.

Bustamante dividiu a experiência de Santa Catarina, um estado que, como ela mesma cita, representa 1% do território nacional, mas já tem mais de 220 mil indústrias e uma boa internacionalização.

“Havendo uma somatória de esforços entre o governo do Estado, o setor privado, a Federação, não somente a das indústrias como outras entidades de classe, o próprio SEBRAE, sempre há a possibilidade de identificar nichos que podem ser muito bem trabalhados a partir de capacitações, a partir de estudos de inteligência comercial”, destacou Maria Teresa Bustamante sobre as oportunidades do comércio exterior.

Além da palestra principal, o encontro contou com a participação da Oxford Group USA, empresa especializada em orientar negócios brasileiros no processo de expansão para os Estados Unidos. O representante, Daniel Ribeiro, falou sobre a importância de detectar oportunidades em meio a momentos que parecem de desafios, como a atual política de taxação do governo dos Estados Unidos.

“Essa política, vem no sentido de, ao mesmo tempo que protege, colocando altas tarifas de importação, ela também abre portas para a industrialização dentro dos Estados Unidos. E com isso, também há uma abertura para empresas estrangeiras fazerem suas bases e terem incentivos para levar matéria-prima, insumos e passar a industrializar dentro dos Estados Unidos, usando, por exemplo, zonas francas”, afirmou Daniel Ribeiro, representante do Oxford Group.

A Federação integra a Rede CIN de Centros Internacionais de Negócios, coordenada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), atuando no atendimento direto às empresas brasileiras, de todos os portes, com o objetivo de preparar e auxiliar sua atuação competitiva e sustentável no mercado internacional. Para isso, oferece serviços como capacitação empresarial, certificado para exportação, promoção de negócios e programas de internacionalização. Mais informações pelo telefone do CNI: (63) 3229-5799.

Por Rafael Ishibashi

Foto: Victor Hiroshi