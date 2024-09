Frota de veículos eletrificados no Tocantins atingiu a marca de 1.000 unidades em 2024

“Nossos veículos utilizam um motor elétrico como principal fonte de propulsão, o que reduz significativamente o uso do motor a combustão e, consequentemente, diminui a queima de combustível. Isso resulta em emissões ambientais menores em comparação com outros híbridos, conhecidos como híbridos leves, que dependem principalmente do motor a combustão, utilizando apenas um pequeno motor elétrico para auxiliar na economia de combustível”, explicou.

De acordo com o gerente, os veículos Song Pro e King vêm equipados com a tecnologia DM-i, que combina um motor elétrico principal com um motor de combustão que auxilia na geração de energia. “Essa tecnologia permite que os carros alcancem uma autonomia de mais de 1.000 km em perímetros urbanos, focando em eficiência, economia e segurança”.

Além disso, os modelos Song Pro e o King possuem uma potência combinada de 235 cv e uma bateria de 18.3 kW, oferecendo alta capacidade energética. “Nosso público-alvo são clientes que buscam SUVs médios e sedans, mas com um diferencial em eficiência e resistência”, afirmou Mendes. Ele ainda ressaltou que todos os modelos da BYD, incluindo o Song Pro e o King, receberam 5 estrelas no teste de segurança do NCAP europeu.

A BYD também oferece oito anos de garantia ilimitada na bateria e 6 anos no veículo, contando com uma estrutura de pós-venda moderna e capacitada em sua concessionária. “Com o lançamento desses novos modelos, a BYD reforça sua posição no mercado brasileiro de veículos eletrificados, contribuindo para a redução das emissões e promovendo a sustentabilidade no setor automotivo”, finaliza.

—

Cecília Santos

Jornalista