Genesis 66: Monte Sião Haras realiza pré-lançamento de leilão no berço da vaquejada do Brasil e em menos de 30 minutos, fatura quase R$ 1 milhão por minuto com o quarto de milha americano

Ao todo, 120 mil pessoas assistiram ao evento que foi realizado no Parque e haras Fernando Lucena, na cidade de Caruaru, em Pernambuco

Por: Jornalista Mychelle Tauane

Extraordinário! O Monte Sião Haras alcançou na tarde desta quinta-feira, 10, algo inédito e jamais visto na vaquejada. A realização do pré-leilão que irá acontecer no dia 02 de dezembro, foi organizado em menos de 24 horas, no berço da vaquejada do Brasil, localizada no Parque e haras Fernando Lucena, na cidade de Caruaru, em Pernambuco, chamou a atenção de todo o país ao bater dois recordes. Ao todo, mais de 120 mil pessoas assistiram ao evento que faturou um total de R$ 26 milhões por meio de um dos principais quarto de milha do mundo, o famoso sangue azul americano, Gênesis 66, adquirido recentemente pelo haras do Tocantins. Compradores de todo o país pararam para ver a programação conduzida por uma das melhores assessorias de leilões do país.

O evento de apresentação especial, foi somente um aquecimento e um convite para o maior leilão do mundo, que será realizado pelo Monte Sião Haras, no dia 02 de dezembro, no único hotel seis estrelas do Brasil, Rosewood, em São Paulo. Ao todo, foram 40 estadias totalmente por conta da Monte Sião aos 40 primeiros reservistas do evento que irá leiloar o Sêmen do Gênesis 66, o cavalo mais jovem a sua produção alcançar a marca de quase U$ 4 milhões em prêmios.

O diretor do Monte Sião Haras, Renato Carvalho, comemorou e demonstrou sua alegria em ver o sucesso absoluto do animal.

“Quando decidimos adquirir o Gênesis 66, nós pesquisamos muito e sabíamos que esse garanhão iria trazer muita alegria não só para o nosso haras. O que estamos fazendo aqui hoje não é nem um por cento do que virá. Por meio da aquisição desse animal, demos um passo importante, porém, queremos que outras pessoas tenham essa mesma oportunidade e é exatamente por esse motivo que resolvemos realizar o maior leilão do mundo com o Gênesis 66 como protagonista dessa história que irá mudar a realidade de muita gente”, destacou o Diretor.

Sobre o Gênesis 66

O garanhão americano, além de ser um atleta com habilidades físicas excepcionais, também tem um temperamento extremamente suave e equilibrado que transmite para seus descendentes. As características do animal são passadas a cada geração independentemente se são potros ou potras, ou seja, de acordo com especialistas, inferno 66 tem alta probabilidade em combinar com qualquer tipo de égua reprodutora. O sangue azul, de pelagem alazão, que é destaque mundial, está entre as melhores genéticas do mundo e possui diversos filhos com grandes destaques, como o campeão do NRHA L4 Open Futurity e produtor de U$ 277 mil, Inferno Thirty Five; Winding Inferno, produtor de U$ 218 mil; Surprizing Sixty Six, campeã do NRHA L4 e L3 Non-Pro Futurities; FS Inferno; Gangsta Sixty Six, dentre outros.