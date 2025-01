Governador Wanderlei Barbosa discute regularização ambiental e cadastro rural com representantes do agronegócio

Prioridade do Governo do Tocantins é agilizar e desburocratizar processos para resolver problemas históricos do setor produtivo tocantinense

Por Redação

O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, acompanhado do secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Jaime Café; e do presidente do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), Cledson da Rocha Lima; recebeu na manhã desta quinta-feira, 16, em seu gabinete no Palácio Araguaia Governador José Wilson Siqueira Campos, líderes de entidades do agronegócio tocantinense, com o objetivo de discutir pautas estratégicas para o fortalecimento do setor, essencial para o desenvolvimento econômico e social do estado.

O governador Wanderlei Barbosa destacou a importância do diálogo contínuo com as entidades representativas e os produtores rurais. “O agronegócio é a base da nossa economia, estamos comprometidos em oferecer segurança jurídica, agilidade nos processos ambientais e infraestrutura adequada para que o Tocantins continue crescendo e gerando oportunidades para todos. Estamos à disposição do agronegócio e dos nossos produtores, pois sabemos da sua importância para o desenvolvimento do estado”, pontuou o chefe do Executivo.

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), tem mantido um diálogo contínuo com as entidades representativas e os produtores rurais, sendo promovidas diversas reuniões ao longo do ano de 2024. Entre os temas tratados nos encontros realizados, destacam-se as discussões sobre a Área de Proteção Ambiental (APA) do Cantão, que é uma preocupação prioritária. O Estado também tem buscado garantir segurança jurídica e acelerar a elaboração do plano de manejo, aguardado há mais de 20 anos, para proporcionar à comunidade clareza sobre o uso de suas propriedades.

Nos últimos cinco anos, o Tocantins tem se configurado entre os estados onde o agronegócio mais cresce no Brasil, reflexo do trabalho contínuo em parceria com produtores e entidades representativas.

“A reunião de hoje [quinta-feira, 16] foi muito importante, pois o governador esclareceu diversas ações do governo e determinou iniciativas para o Naturatins. O novo gestor do Instituto tem ampla experiência e a sensibilidade necessária para promover o desenvolvimento sustentável que o Estado busca. Nosso objetivo é garantir o crescimento contínuo do Tocantins, com segurança jurídica e cuidado ambiental, permitindo que os investidores obtenham suas certificações e licenças de forma ágil e segura”, ressaltou o titular da Seagro, Jaime Café.

O presidente do Naturatins, Cledson da Rocha Lima, enfatizou que, por determinação do governador Wanderlei Barbosa, a prioridade do Naturatins é a regularização ambiental das propriedades, com foco nas ações em prol do meio ambiente. “Entre as principais ações estão a validação do CAR [Cadastro Ambiental Rural] e a elaboração dos planos de manejo das APAs [Áreas de Proteção Ambiental]. Nesse contexto, o Naturatins estará empenhado em proporcionar segurança jurídica a todos os produtores e os empresários do estado, assim como objetiva assegurar a proteção das APAs e dos parques estaduais”, evidenciou o presidente do Instituto.

A presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins (Aprosoja-TO), Caroline Schneider Barcelos, que também participou da reunião, salientou que a parceria entre governo e entidades rurais é essencial para o crescimento do agronegócio no Tocantins. “Queremos agradecer ao Governo que disponibilizou essa agenda com diversos presidentes e representantes do agronegócio tocantinense para ouvir as nossas demandas, especialmente na pauta ambiental, que é um grande desafio a ser resolvido. Também agradeço pela indicação do novo presidente do Naturatins, que traz capacidade técnica e, sem dúvida, contribuirá com grandes soluções para o agro tocantinense e para o crescimento do estado”, reforçou.

“A união entre o governo e as entidades é fundamental para a vida do produtor rural no campo. Sabemos que é necessário garantir condições para que o produtor possa produzir, gerar renda e contribuir para o crescimento do estado. Dessa forma, agradecemos ao governador por ouvir as nossas demandas e se disponibilizar a trabalhar em conjunto com as nossas entidades para solucionar as pautas colocadas ao governo”, concluiu o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Tocantins (Faet), Paulo Carneiro.

Texto: Nayara Borges/Governo do Tocantins