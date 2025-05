Gripe Aviária: Tocantins ainda não registra casos e adota medidas de Vigilância, aponta Nota Técnica da FAET

Por Redação

O Estado do Tocantins permanece tranquilo em relação à gripe aviária, mesmo diante do surgimento de um caso suspeito no Brasil. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET), por meio de seu Departamento Técnico, acompanha de perto as informações divulgadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e a situação nacional, que passou a preocupar o setor produtivo e a população.

De acordo com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Tocantins (Adapec), o único possível foco de gripe aviária no estado, registrado no município de Aguiarnópolis, teve seu laudo preliminar divulgado na segunda-feira (19/05/2025) e apontou resultado negativo para a doença. A confirmação veio após investigação criteriosa, reforçando a segurança do plantel local e tranquilizando produtores e consumidores.

**Brasil Detecta Primeiro Caso em Sistema Comercial**

O primeiro caso oficial de gripe aviária no Brasil foi confirmado recentemente em uma propriedade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. A infecção foi identificada em aves de produção comercial, atividade até então livre do vírus na economia brasileira. Desde 2006, o vírus influenza H5N1 e H7N9 tem circulado sobretudo na Ásia, África e Europa, e agora, pela primeira vez, atingiu o sistema de avicultura no país.

O vírus, transmitido principalmente por aves silvestres migratórias aquáticas, causa dificuldades respiratórias, secreções, espirros, torcicolo, diarreia e alta mortalidade entre as aves afetadas. Apesar da preocupação, especialistas garantem que o risco de infecção humana é baixo para a população geral, mas profissionais que lidam diretamente com aves infectadas devem redobrar os cuidados.

**Medidas de Contenção e Recomendações**

Ao perceber sinais suspeitos, os produtores devem comunicar imediatamente à Adapec pelo Disque Defesa (0800 000 4733) ou pelo sistema eletrônico e-Sisbravet. Importante salientar que a transmissão do vírus não ocorre pelo consumo de carne ou ovos de aves, garantindo a segurança do alimento.

No entanto, a confirmação do vírus trouxe impactos econômicos, com a suspensão temporária de exportações de carne de frango por mais de 20 países, incluindo a União Europeia. A medida reforça a necessidade de ações rápidas de contenção e erradicação, previstas no plano nacional de contingência, para evitar maior propagação e danos à cadeia produtiva.

**Compromisso do Tocantins com a Segurança**

O Estado do Tocantins permanece atento às recomendações e fortalecimento das ações de vigilância. Aguardando uma possível expansão do vírus, os produtores e a população podem ficar tranquilos quanto ao atual status de segurança. A continuidade dessas ações é fundamental para garantir a saúde dos animais, a segurança alimentar e a sustentabilidade do setor de agronegócio no estado.

Para mais informações, acesse a nota oficial da Adapec: [Link da nota](https://www.to.gov.br/adapec/noticias/nota-tocantins-tranquiliza-populacao-sobre-a-investigacao-de-gripe-aviaria/388aonivx8mv).