Grito do Agro: Setor agropecuário do Tocantins apresenta pautas ao Governo do Estado

Mobilização visa simplificar processos e fortalecer o agronegócio no Tocantins

Por Redação

O Grito do Agro em Palmas, no dia 20 de fevereiro, promoverá um debate sobre as demandas do agronegócio tocantinense. Organizado pela FEATO (Frente de Entidades do Agronegócio Tocantinense), reunirá lideranças do setor para discutir pautas essenciais com o governo estadual, buscando aprimoramento e regularização do setor agropecuário.

Entre as pautas, destaca-se a regularização ambiental, com pedidos para simplificar e acelerar os processos de licenciamento e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). A revisão de dados sobre desmatamento também está em pauta, além da suspensão do CAR apenas após comprovação de irregularidades.

Outros temas incluem a melhoria do atendimento do Naturatins, com investimento em equipes e modernização dos sistemas, bem como a aplicação dos recursos dos fundos estaduais em estudos técnicos e obras que beneficiem o setor produtivo. A aprovação de uma legislação específica para resolver questionamentos sobre realocações de áreas de reserva legal também está entre as principais demandas.

O Presidente da Aproest, organizador do evento e membro da FEATO, Wagno Milhomem, reforça a relevância do evento: “O Grito do Agro será uma oportunidade para colocar em pauta questões estruturais e avançar com soluções concretas para o agronegócio tocantinense.”

O evento será realizado das 8h às 18h no Espaço Cultural de Palmas, a mil metros do Palácio do Araguaia.”A participação de todos é importante para garantir que as demandas do setor agropecuário sejam atendidas e o Tocantins continue a se destacar como um polo importante no agronegócio brasileiro”, aponta o organizador.