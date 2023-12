Grupo Terra Boa lança novas marcas e mostra cases de sucessos no agronegócio Tocantinense

Por Wesley Silas

O empresário Marcelo Dominici, CEO do grupo Terra Boa e sua equipe apresentou durante uma confraternização no Recando dos Ipês, no sábado, 16, inauguração, reinauguração e lançamentos das marcas Terra Boa Café, Terra Boa Pecuária, Terra Boa Máquinas, Terra Boa Transportes, Terra Boa Agro, Terra Boa Multimáquinas e Terra Boa Participações. “Estamos entregando para o mercado a Terra Boa Pecuária e uma nova linha de nutrição animal desenvolvida nestes 22 anos de trabalho que nós temos aqui no Tocantins. Em busca de melhorias resolver dar um passo à frente e fazer a nossa linha de nutrição própria da Terra Boa Pecuária da qual nós vamos chamar daqui para frente de Terra Boa Nutrição com Valores”, disse Dominici durante a cerimônia.

O grupo Terra Boa tem uma história que iniciou no mês de fevereiro de 1997 com a aquisição de uma fazenda em Talismã, extremo Sul do Tocantins, e observando a vocação do agronegócio, Marcelo Dominici começou no mercado como representante comercial da empresa Carol Nutrição Animal e com empenho e determinação no ano de 2007 a Terra Boa tornou o principal ponto de vendas da Carol no Brasil, continuou crescendo representando a Premix numa parceria que durou 16 anos. De olho do crescimento do Agro no Tocantins expandiu o negócio empreendendo e novos nichos de mercado como representante da Stara: Máquinas e implementos agrícolas, conforme ele relatou ao apresentar em um vídeo a história do Grupo Terra Boa.

Na Abertura da apresentação dos novos projetos, o empresário Marcelo Dominici comentou com muita emoção a importância da participação dos seus colaboradores no crescimento da empresa.

Confira alguns depoimento de autoridades e empresários do agronegócio sobre a história do grupo Terra Boa.

Confraternização do Grupo Terra Boa.