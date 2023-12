Gurupi avança na expansão do mercado de agroindústrias com adesão do Abatedouro de suínos ao SUSAF-TO

Por Redação

Gurupi deu mais um passo para ampliação do mercado de agroindústrias. O abatedouro municipal de suínos de Gurupi acaba de aderir ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte do Estado do Tocantins (Susaf-TO), abrindo portas para a comercialização de seus produtos em todo o estado.

A portaria com a autorização foi publicada na edição do Diário Oficial do Tocantins desta quarta-feira, 13.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, enfatiza a importância estratégica dessa habilitação para a economia do Município.

“A adesão ao Susaf-TO é um passo importante para consolidar Gurupi como um polo agroindustrial de destaque no estado. Estamos comprometidos em fornecer produtos de alta qualidade e, com essa habilitação, nossos produtores terão acesso a um mercado mais amplo, contribuindo para o crescimento econômico de Gurupi”, ressaltou, completando que com essa habilitação, os produtores locais ganham a confiança do mercado estadual.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Pedro Dias, comemora a habilitação deste abatedouro ao Susaf.

“É uma cadeia, muitas empresas produtoras dependem das empresas prestadoras. Muitos que produzem suínos precisam deste abatedouro e ela precisava se habilitar para atender os seus clientes/produtores e todos estão comemorando muito esse momento que fortalece a cadeia produtiva”, ressaltou, informando ainda que Gurupi, já reconhecida por sua tradição agroindustrial, agora está posicionada para contribuir ainda mais para a economia regional, fortalecendo sua presença no setor de suinocultura.

O inspetor sanitário municipal, Douglas Henrique Morais, destaca a importância desse marco para Gurupi enfatizando que a portaria representa um avanço significativo para o Município, proporcionando ao abatedouro municipal a capacidade de comercializar seus produtos suínos para todo Tocantins. Reforça que essa ampliação de mercado promete gerar renda para Gurupi, impulsionar a criação de novos empregos e elevar o nível do mercado de suínos local.