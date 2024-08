IEL oferta mais de 60 vagas de estágio no Tocantins

Por Redação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulga nesta terça-feira, 27, mais de 60 vagas de estágio para 26 cursos de graduação. Estudantes dos cursos de Administração, Design Gráfico, Engenharia Elétrica, Gestão de Pessoas, Psicologia, entre outros, podem se inscrever nas vagas.

As oportunidades são destinadas a alunos que estão em busca de crescimento profissional e querem desenvolver habilidades relacionadas aos seus cursos. O Estágio Supervisionado visa conectar estudantes com o mercado de trabalho para que possam iniciar suas carreiras e, além disso, contempla benefícios como bolsas remuneradas e auxílio transporte.

Estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho através do estágio devem acessar o mural de estágio IEL, clicar na vaga que deseja e realizar sua inscrição para concorrer. Além disso, no ato da inscrição é recomendado se atentar aos requisitos das vagas, como horários e períodos. É necessário estar com a matrícula e a frequência regularizada para concluir a inscrição.

Confira os cursos disponíveis:

Administração

Administração

Administração, Direito

Administração, Ciências Contábeis

Administração

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Administração

Administração

Administração

Administração, Ciências Contábeis

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Administração

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Administração, Ciências Contábeis

Administração

Administração

Administração

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Contábeis

Ciências Contábeis

Design Gráfico, Marketing

Direito

Direito

Educação Física – Bacharelado

Engenharia Civil

Engenharia Civil

Engenharia Elétrica

Ensino Médio

Ensino Médio

Ensino Médio

Gestão de Pessoas, Recursos Humanos

Gestão Pública

Gestão Pública

Gestão Pública

Letras, Pedagogia

Marketing

Matemática

Normal Superior

Pedagogia

Pedagogia

Psicologia

Sistemas de Informação

Técnico em Informática

Técnico em Administração

Técnico em Secretariado

Tecnologia da Informação – Tecnólogo

Por Suzane Barbosa