IEL Tocantins disponibiliza vagas de estágio remunerado

Estudantes de 25 cursos podem concorrer às vagas

Por Redação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) Tocantins, oferta oportunidades de estágio remunerado disponíveis nesta quarta-feira, 13/11, para mais de 20 cursos como:Administração, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social, Ensino Médio, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Marketing, Técnico em Segurança do Trabalho, entre outros. As vagas estão distribuídas em três munícipios, sendo eles: Araguaína, Gurupi e Palmas.

Para estudantes que buscam entrar no mercado de trabalho, o programa de estágio supervisionado oferece diversas oportunidades. O estágio possibilita ao estudante aplicar, na prática, o conhecimento adquirido em sala de aula, aproximando-o das atividades relacionadas ao seu curso. Todas as vagas oferecem remuneração, que variam de R$ 500,00 a R$ 1.050,00, além de auxílio-transporte, com valores definidos conforme a política de cada empresa.

Para conferir todas as oportunidades, acesse o mural de estágios no site www.iel-to.com.br. Basta clicar na vaga de interesse, verificar os requisitos e se inscrever. É importante lembrar que, para efetivar a inscrição, o estudante deve estar com a matrícula e a frequência regularizadas e ter cadastro no Sistema Nacional de Estágio (SNE).

Por Suzane Barbosa