IEL Tocantins oferta mais de 70 vagas de estágio remunerado em três municípios

Por Redação

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) Tocantins divulga nesta quinta-feira, 20/03, 78 vagas de estágios remunerado, destinadas a estudantes de graduação e nível médio que estão buscando aprimorar seus conhecimentos e adquirir experiência profissional nas cidades de Araguaína, Gurupi e Palmas. O mural eletrônico com as vagas disponíveis no Tocantins pode ser acessado pelo portal do IEL, que é atualizado diariamente.

As bolsas de estágio variam entre R$ 500,00 e R$ 1.200,00, além de auxílio transporte. Para participar do processo seletivo, os candidatos devem atender aos requisitos específicos de cada vaga, incluindo período do curso, conhecimentos exigidos e outras qualificações. O IEL Tocantins atua como intermediador entre estudantes, empresas e instituições de ensino, proporcionando oportunidades de aprendizado prático alinhado ao mercado de trabalho.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3229-5737, da unidade de Palmas.

Confira as oportunidades:

Palmas:

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda

Educação Física – Bacharelado

Letras, Pedagogia, Letras – Inglês, Letras – Português

Administração, Ciências Contábeis

Letras, Pedagogia, Educação Física – Licenciatura, Magistério

Pedagogia, Magistério

Pedagogia, Magistério

Comunicação Social – Jornalismo

Marketing, Marketing digital

Pedagogia

Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Marketing

Design Gráfico, Marketing

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Arquivologia, Biblioteconomia, Recursos Humanos, Gestão Pública

Administração, Recursos Humanos

Administração

Administração

Administração

Direito

Administração, Recursos Humanos

Recursos Humanos, Gestão Pública

Educação Física – Bacharelado

Direito

Engenharia Civil

Ensino Médio

Educação Física – Bacharelado

Educação Física – Bacharelado

Direito

Psicologia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas para Internet

Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software

Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software

Sistemas para Internet

Administração, Ciências Econômicas

Administração, Recursos Humanos

Gestão de Pessoas, Recursos Humanos

Gurupi:

Enfermagem

Gestão Pública

Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas

Administração, Comunicação Social – Jornalismo, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, Marketing

Administração

Enfermagem

Administração

Gestão Pública

Administração, Ciências Contábeis

Gestão Pública

Araguaína:

Ensino Médio

Administração, Pedagogia, Recursos Humanos

