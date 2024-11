IEL Tocantins oferta vagas de estágio com bolsas de até R$ 1.300,00

As vagas contemplam estudantes de nível médio, técnico e superior

O Instituto Euvaldo Lodi, oferta nesta quarta-feira, 27/11, vagas de estágio remunerado para mais de 20 cursos de graduação, técnico e superior, distribuídas em 4 municípios, sendo eles: Araguaína, Gurupi, Palmas e Paraíso. Alunos dos cursos de Administração, Direito, Farmácia, Fisioterapia, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Serviço Social, e muitos outros, podem se inscrever nas vagas. Também há oportunidades para ensino médio e técnico.

Para os estudantes que estão em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho, o IEL Tocantins oferta diariamente oportunidades para diversos cursos. Os estágios são em parceria com instituições públicas e privadas, contempladas com a supervisão de um profissional da sua área de estudo, bolsas remuneradas e auxílio transporte, que variam de acordo com a solicitação e critérios de cada empresa demandante.

Para a inscrição, é necessário acessar o portal do IEL Tocantins, conferir as vagas disponíveis no mural de estágio, clicar na vaga desejada que mais se adeque com a sua realidade e se inscrever. Os candidatos devem se atentar a todos os requisitos como horário, períodos e cidade. Também é necessário está com a matricula e a frequência regularizadas para que a inscrição seja concluída com sucesso.