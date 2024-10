IEL Tocantins oferta vagas de estágio remunerado com bolsas de até R$ 1.300,00

Estudantes dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Direito, entre outros, podem concorrer às vagas

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) divulga, nesta quarta-feira, 02/10, vagas de estágio remunerado para estudantes de 15 cursos de graduação. As oportunidades contemplam bolsas que variam de R$ 500,00 a R$ 1.300,00, além de benefícios como auxílio-transporte, e estão distribuídas em três municípios do estado: Palmas, Paraíso e Gurupi.

O principal objetivo do estágio remunerado é conectar o estudante ao mercado de trabalho, oferecendo capacitação e inserção em ambientes relacionados à sua área de estudo. Além das bolsas-auxílio, o estagiário também conta com a supervisão de um profissional da área, que oferecerá orientação durante sua jornada de estágio.

Os estudantes que desejam ingressar no mercado de trabalho precisam estar cadastrados no Sistema Nacional de Estágio (SNE) e acessar o portal do IEL (www.iel-to.com.br) para conferir todas as vagas, além de informações como horários e cidades, e realizar a inscrição.