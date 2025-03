Impactos econômicos do Agro levam ao cancelamento da TECH FARM SHOW 2025 em Gurupi

Em Nota Oficial, a comissão organizadora da TECH FARM SHOW 2025 anunciou o cancelamento do evento que ocorreria nos dias 3, 4 e 5 de abril de 2025, em Gurupi, Tocantins. A decisão foi tomada após uma análise cuidadosa do atual cenário econômico do agronegócio, em colaboração com a maioria dos expositores.

Por Wesley Silas

“Pedimos a cooperação de todos na disseminação deste comunicado através de seus canais, de modo que a informação alcance todos os interessados”, informou os organizadores por meio de uma nota (leia abaixo).

O cancelamento da TECH FARM SHOW 2025 ilustra a complexidade e os desafios atuais enfrentados pelo setor do agronegócio, refletindo a necessidade de adaptação e cautela em tempos de incerteza econômica. A comissão organizadora expressa esperança de que o evento possa ser realizado em condições mais favoráveis no futuro, reafirmando seu compromisso com o setor e suas inovações.