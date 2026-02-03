Instabilidade no setor agrícola leva ao cancelamento da Agro 360 Tocantins 2026

Organização cita dificuldades econômicas regionais e nacionais que impactam investimentos e custos de produção no agronegócio para justificar a suspensão do evento

Por Wesley Silas

A diretoria da Agro 360 Tocantins confirmou oficialmente o cancelamento da edição 2026 da feira. A decisão, comunicada após uma avaliação detalhada do atual cenário econômico, fundamenta-se nas dificuldades que o setor agrícola enfrenta tanto em nível regional quanto nacional, afetando diretamente a capacidade de investimento e a participação de empresas do segmento.

De acordo com o comunicado da organização, o momento atual do agronegócio apresenta desafios que elevam os custos de produção e restringem o aporte de recursos por parte dos expositores. A diretoria ressaltou que a medida foi tomada com foco na responsabilidade e no respeito aos parceiros, visitantes e empresas que compõem a cadeia produtiva da feira.

“Nosso compromisso sempre foi realizar um evento com qualidade, segurança e estrutura adequada. Diante do cenário atual, optamos por aguardar um período mais favorável para retomar a feira com o padrão que o público merece”, destacou a nota oficial. A suspensão visa evitar a entrega de um evento que não atenda às expectativas de retorno comercial e técnico que consolidaram a marca Agro 360 no calendário estadual.

A organização agradeceu o apoio de todos os colaboradores e parceiros que participaram das edições anteriores e reafirmou a importância da confiança depositada na história do evento. O grupo espera reencontrar o público em uma nova edição, assim que as condições de mercado permitirem a viabilidade plena das atividades.