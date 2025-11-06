João Victor Stival destaca o papel do melhoramento genético bovino durante o evento “Donas da Terra” na UFT Gurupi

Presidente do Sindicato Rural de Gurupi e da Nelore Brilhant reforçou a importância do melhoramento genético para o futuro da pecuária tocantinense

Por Redação

O presidente do Sindicato Rural de Gurupi, João Victor Stival, que também é Presidente da Nelore Brilhant , foi um dos palestrantes convidados do evento “Donas da Terra, Edição Especial UFT Gurupi”, idealizado por Andrea Stival, produtora rural , palestrante e presidente da ACNT e realizado nesta quarta-feira (5) no Campus da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

Durante sua participação, João Victor abordou o tema melhoramento genético bovino, enfatizando a importância da tecnologia e da seleção criteriosa de reprodutores e matrizes como ferramentas essenciais para o avanço da pecuária de corte no Tocantins e em todo o Brasil.

“A genética é um divisor de águas na produtividade do campo. Ela define o futuro da pecuária moderna, gerando eficiência, rentabilidade e sustentabilidade para o produtor”, destacou o presidente em sua fala aos acadêmicos.

O evento reuniu alunos dos cursos de Agronomia, Engenharia Florestal,Zootecnia, medicina Veterinária, além da comunidade acadêmica e produtores rurais da região, fortalecendo o diálogo entre o conhecimento científico e as práticas de campo. A presença das Raízes Femininas, grupo que promove o protagonismo da mulher no agronegócio, também deu destaque à representatividade feminina no setor.

Com forte atuação no desenvolvimento da pecuária regional, a Nelore Brilhant, tem sede em Gurupi, é referência em melhoramento genético e produção de animais de alto padrão, contribuindo diretamente para a valorização do rebanho tocantinense e o fortalecimento da cadeia produtiva local.

O Sindicato Rural de Gurupi, sob a liderança de João Victor Stival, tem consolidado parcerias com instituições de ensino e pesquisa, como a UFT, a UNIRG, o IFTO, a FAET/SENAR e entidades do agronegócio, aproximando o conhecimento técnico da realidade dos produtores.

O “Donas da Terra, Edição Especial UFT Gurupi”, mostrou, mais uma vez, a importância da união entre ciência, juventude e campo pilares que sustentam o crescimento sustentável da agropecuária tocantinense.