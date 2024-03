Lagoa da Confusão: Plantação de arroz de aproximadamente 900 hectares é destruída após leilão

Por Wesley Silas

A Fazenda Porto Alegre em Lagoa da Confusão, Tocantins, é uma propriedade rural que se destaca pela produção agropecuária e foi leiloada pela Justiça Federal do Rio de Janeiro/RJ no dia 25 de julho de 2013. O que chamou a atenção após a fazenda ter sido arrematada foi a destruição de aproximadamente 900 hectares de arroz plantados por um arrendatário da propriedade rural.

O leilão teve teve lance mínimo de R$ 10.053.120,00 na fazenda avaliada por R$ 19.712.000,00 com possibilidade de parcelamento em até 30 vezes, pelo seu valor foi divulgado nos principais jornais do País, entre eles do Correio Braziliense do Distrito Federal.

A Fazenda Porto Alegre em Lagoa da Confusão, Tocantins, é uma propriedade rural de 1.533 hectares, avaliada em quase R$ 20 milhões, e se destaca pela produção agrícola irrigada, possuindo diversas benfeitorias e localizando-se em uma região de grande potencial agrícola, entre o Rio Urubu Grande e a Rodovia TO-374.

Segundo apurou o Portal Atitude por meio de outra fonte moradora do município, a destruição da lavoura de arroz chegou a ser o assunto de grupos nas redes sociais de produtores da região e ocorreu após a justiça ter liberado a colheita de milho; porém, o arrendatário, supostamente por conta própria, teria plantado aproximadamente 900 hectares de arroz que foram alvo de dessecação por produtos químicos/herbicidas antes da sua colheita, gerando prejuízo milionário para o arrendatário.