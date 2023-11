Maior fabricante de pneus pesados da China sinaliza interesse de investimento no Tocantins

da redação

O Governo do Estado, por meio da Agência de Mineração do Estado do Tocantins (Ameto) e da Secretaria de Estado da Industria, Comércio e Serviços (Sics) recebeu nesta sexta-feira, 24, representantes da Haian Rubber Group, a maior fabricante de pneus pesados da China. Durante o encontro, a empresa sinalizou o interesse em investir no Tocantins como parte de um projeto de expansão global da marca.

A Ameto apresentou as estatísticas da mineração no Tocantins e a expectativa de crescimento para os próximos anos. Na ocasião, foram apresentados os investimentos do Governo do Tocantins para o mapeamento em maior detalhe do Estado, como o projeto de Levantamento Eletromagnético Tocantins-Goiás, o projeto Geologia e Potencial Mineral do Distrito Almas-Dianópolis, que serão realizados em parceria com o Serviço Geológico Brasil. Estes projetos reforçarão o nível de detalhamento da formação geológica do Estado já possibilitada pelo Mapa Geológico de Recursos Minerais Escala (1:500.000), garantindo segurança para os futuros investidores.

O presidente da Ameto, Marco Antônio Martin, abordou as vantagens logísticas oferecidas pelo estado e destacou o Tocantins como a nova fronteira mineral do país, com grandes possibilidades de investimentos em diversos segmentos e produtos da mineração. “Defendemos o Tocantins como player, com vocação geológica natural, capaz de subsidiar a oferta de insumos minerais que irão alavancar o crescimento econômico e a empregabilidade. Dispomos de relevante potencial mineral e estamos ganhando um papel fundamental no suprimento da cadeia nacional”, afirmou.

O secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços, Carlos Humberto Lima, pontuou que a visita é uma devolutiva da missão do Governo do Tocantins à China. “Agora, eles visitam o Tocantins para conhecer as nossas potencialidades, principalmente na área da mineração. Eles estão analisando possibilidades no Brasil. Nós estamos trabalhando para trazer esse investimento para o estado do Tocantins”, concluiu o secretário.

A empresa produz pneus gigantes para tratores pesados, que são usados para mineração e construção civil. Durante o encontro, os representantes da Haian Rubber Group informaram que estão montando um modelo de negócios de distribuição global que prevê a instalação de novas plantas industriais a partir de 2024 e o Tocantins é um dos destinos considerados pela fabricante.

Na reunião, o gerente de contas de Mercado Exterior e do Brasil, Gabriel Zheng explicou que a empresa tem 18 filiais com diferentes frentes de negócios, sendo uma delas voltada à mineração. Com isso, há interesse do grupo investir diretamente no setor para além do fornecimento de pneus à indústria, como já atuam. “Nós gostamos do Tocantins, porque recebemos muito respeito e também vemos futuro, porque aqui que está se desenvolvendo muito rápido. Nós pretendemos abrir uma filial em 2024 e estamos pesquisando alguns estados. E vamos investir diretamente na mineração, por isso queremos conhecer mais como funciona”, informou.

Estiveram presentes na reunião, representando a Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto), Luciano de Carvalho Rocha; o presidente do Sindicato das Indústrias dos Produtos Minerais não Metálicos do Estado do Tocantins (SIPMME/TO), Wagno Milhomem; da Sics, Milton Neris; Vinícius Pimenta; Carlos Antônio de Souza; Odilon Coelho e Geanny Pinheiro. Da Ameto, estiveram presentes o vice-presidente Gilson Sousa Silva; o diretor de Geologia e Mineração, Otton Nunes Pinheiro; o geólogo Sanclever Peixoto.

Haian Rubber Group

O Haian Rubber Group é o maior fornecedor de pneus OTR radiais na China. A empresa, que entrou neste campo em 1985, tem experiências abundantes em serviços de pneus gigantes, trabalhando em diversos locais de mineração por mais de 30 anos.