Mais de 5 mil cavaleiros e Amazonas participaram da tradicional Cavalgada de Araguaína

Tradicional evento é considerado o maior do mundo, reunindo mais de 5 mil cavaleiros e amazonas e milhares de espectadores

Com a presença de mais de 5 mil cavaleiros e amazonas, a tradicional Cavalgada de Araguaína tomou conta das principais avenidas da cidade, mantendo o título de maior cavalgada do mundo. O evento, realizado pelo Sindicato Rural de Araguaína (SRA) em parceria com a Prefeitura de Araguaína, contou com a presença de diversas autoridades, como o vice-governador do Tocantins, Laurez Moreira, a senadora Dorinha Seabra (União Brasil), dezenas de deputados federais, como o dep. federal Alexandre Guimarães, e dep. federal Carlos Henrique Gaguim e o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, entre outras autoridades.

“É uma honra enorme estar aqui ao lado do nosso prefeito Wagner Rodrigues e ver como Araguaína está bonita. A minha proximidade com esse estado e essa cidade é muito grande, desde quando ainda fazia parte do estado de Goiás, o Tocantins cresceu e Araguaína se tornou referência para o nosso país”, afirmou o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Tradição de família

Com milhares de pessoas nas calçadas das principais avenidas de Araguaína, o evento é uma tradição também para quem quer assistir ao desfile. A auxiliar de serviços gerais Silvania Rodrigues conta que vem todos os anos e já começou a trazer também a neta, Ana Gabriela, de 6 anos.

“Agora é uma tradição de família, venho todos os anos e essa é a primeira vez que eu trago a minha neta. É um evento muito bonito, é uma diversão para nós e como acontece apenas uma vez por ano, nós não poderíamos deixar de presenciar”, contou Silvania.

Apoio do Município

Para garantir a segurança da população que foi às ruas prestigiar o evento, a Prefeitura de Araguaína realizou todo um processo de organização anterior à cavalgada, com o trabalho de fiscalização do Demupe (Departamento Municipal de Postura e Edificações), delimitando os espaços públicos e áreas destinadas às tendas.

“Nós reunimos aqui, grandes defensores do produtor rural, para celebrar a festa que é a maior marca da nossa cultura. Araguaína é uma cidade que cresce e cada ano e tem trabalhado para que a população também cresça junto, tendo mais mobilidade urbana, saúde e educação de qualidade, moradia digna, mas sem esquecer das nossas tradições e nossa força que vem do campo. Essa não é a maior cavalgada do mundo apenas pelo número de cavaleiros e amazonas, esta é a maior em cultura popular, em tradição preservada e em alegria que é trazida também por cada um que vem assistir e prestigiar”, destacou o prefeito de Araguaína Wagner Rodrigues.

Cuidado com os animais

A Fiscalização Ambiental de Araguaína também trabalhou na fiscalização da cavalgada, verificando a saúde dos animais e possíveis situações de maus tratos. Também foram proibidos equipamentos que causem desconforto ou traumas evidentes nos animais, como esporas pontiagudas ou cortantes, e qualquer utensílio utilizado de maneira a provocar sangramentos, cortes ou abrasões.

Trânsito e segurança

A ASTT (Agência de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína) também atuou durante toda a cavalgada, com agentes acompanhando as comitivas e também nas regiões de maior movimento. Os agentes atuaram na fiscalização de trânsito, garantindo a circulação de veículos nas áreas permitidas e segurança da população e dos animais durante o percurso que ocupou algumas avenidas da cidade. A GMA (Guarda Municipal de Araguaína) também reforçou o trabalho de fiscalização, dando apoio às forças de segurança, com patrulhamento preventivo e fiscalização contra maus tratos a animais.

Texto: Felipe Maranhão | Fotos: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína