Mais de 86% dos ex-alunos de aprendizagem industrial do SENAI Tocantins estão empregados, aponta pesquisa de egressos

Resultado reforça o papel do SENAI na preparação de profissionais para atender às demandas da indústria

Recente pesquisa de egressos revelou que 86,4% dos ex-alunos dos cursos de aprendizagem industrial do SENAI Tocantins estão empregados, demonstrando a alta taxa de inserção desses profissionais no mercado de trabalho. A Pesquisa de Acompanhamento de Egressos 2022-2024 destaca o impacto positivo da maior rede privada de educação profissional do Brasil na empregabilidade dos jovens tocantinenses.

Já no Técnico de Nível Médio, o Tocantins apresenta a taxa de 79,9% de ex-alunos empregados. O resultado reforça o papel do SENAI na preparação de profissionais para atender às demandas específicas do setor industrial, contribuindo para o desenvolvimento econômico do Estado.

Outro dado relevante a nível nacional, é que 90,5% das empresas preferem contratar egressos do SENAI, evidenciando a credibilidade da instituição junto ao setor produtivo. Esse reconhecimento se deve à qualidade dos cursos oferecidos, que combinam teoria e prática para formar profissionais prontos para os desafios do mercado.

O relatório também destaca o incremento de renda dos ex-alunos, confirmando que a qualificação no SENAI é um fator determinante para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Com uma formação sólida, os egressos conseguem melhores oportunidades e salários mais competitivos.

Sobre o SENAI

O SENAI é o principal parceiro da indústria na formação de trabalhadores e na inovação. Maior rede privada de educação profissional do Brasil e uma das maiores do mundo, está presente nos 26 estados e no DF, com cerca de 2,78 milhões de matrículas acumuladas de janeiro a novembro de 2024. Em 83 anos de história, formou mais de 91,5 milhões de pessoas em cursos técnicos, de qualificação, nível superior, aperfeiçoamento e especialização, sempre alinhados às demandas do setor produtivo.

