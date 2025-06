Missão do Sistema Faet destaca participação na maior feira de negócios do Norte Nordeste

Por Redação

Foram três dias de imersão em um evento que é referência no norte e nordeste brasileiro e uma das feiras do agro de maior relevância estratégica do país, a PEC Nordeste, o seminário nordestino do agro. Este foi saldo da Missão Técnica do Sistema FAET/Senar/Sindicatos a Fortaleza, no Ceará.

Mais de 30 produtores, técnicos, profissionais, empresários do setor e presidentes de sindicatos rurais participaram da iniciativa que contou com a parceria do Ministério da Agricultura e do Governo Federal. A comitiva participou tanto das atividades técnicas como também da exposição de máquinas, produtos e serviços, bem como dos painéis das cadeias produtivas.

“Temos que destacar a parceria do senador Eduardo Gomes, que nos apoiou nessa missão e em outras iniciativas do Sistema, e ressaltar a importância desse tipo de evento que nos enriquece muito. A PECNORDESTE é referência e além de uma rica programação de conteúdo, saímos daqui com muito conhecimento na bagagem que será útil para todos nós, na nossa realidade”, disse Paulo Carneiro, presidente do Sistema FAET/Senar.

O EVENTO

O PEC Nordeste 2025 bateu todos os recordes da sua própria história. Realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, o evento gerou R$ 150 milhões em negócios e recebeu mais de 100 mil pessoas.

A feira ocupou mais de 32 mil metros quadrados de área, em dois pavilhões, e contou com cerca de 700 empresas e instituições em cerca de 1200 estandes. A programação foi diversificada e atraiu um público de mais de 10 mil inscritos para os seminários técnico-científicos.

Além disso, a PEC Nordeste abrigou eventos temáticos como a “Feira dos Municípios”, com apresentação das potencialidades de cada localidade, o “Concurso Leiteiro” na “Expo leite” e o III Encontro de Mulheres do Agro Cearense.

“A presença da comitiva feminina também neste evento das mulheres foi muito importante porque a participação da mulher é cada vez mais forte no meio rural. E aqui, além de histórias de sucesso e de superação, também pudemos compartilhar experiências e nos inspirar para novas iniciativas no nosso estado”, destacou Rayley Luzza, superintendente do Senar Tocantins.

O evento foi considerado um sucesso em todos os aspectos e para os organizadores, o Sistema FAEC/Senar e o Sebrae Ceará, que destacou que todas as expectativas foram superadas. E o Sistema FAET/Senar/Sindicatos, por meio do presidente Paulo Carneiro enalteceu a qualidade da programação e a organização geral do evento que foram irretocáveis.

“Toda a PEC Nordeste nos deixa muitas lições que certamente vamos replicar no nosso Tocantins”, concluiu o presidente.